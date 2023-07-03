الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
استهدفوا دار عبادة.. تنفيذ حكم الشرع في 5 جناة
الكشف عن سبب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران عالميًا
خطوات سداد ثمن المركبة في خدمة مبايعة المركبات عبر “أبشر”
“التعاون الخليجي”: الاعتداءات المستمرة على مخيم جنين انتهاك صارخ للقوانين الدولية
عزباء في سن الأربعين.. “سكني” يكشف عن شروط الدعم السكني
“الإفتاء” تستقبل أكثر من 22 ألف مكالمة و56 ألف رسالة في الحج

الرئيسية

 /

محليات

 /

نسخة من المصحف الشريف لكل حاج بعد أداء طواف الوداع

نسخة من المصحف الشريف لكل حاج بعد أداء طواف الوداع

نسخة من المصحف الشريف لكل حاج بعد أداء طواف الوداع
٠٢:٤٨:١٩ م، الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التجرير:

ودعت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، ممثلةً في الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب، حجاج بيت الله الحرام بتقديم الهدايا لهم.

جاء ذلك ضِمن حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لموسم حج هذا العام (خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا) في عامها الحادي عشر ,وتحت شعار “من الوصول إلى الحصول”.

الصورة

وأوضح مدير عام إدارة شؤون المصاحف والكتب،, الشيخ نبيل بن عبده شريفي، أن مبادرة ” مصحف لكل حاج ” تأتي ضمن خطط ومبادرات وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية احتفاءً بضيوف الرحمن منذ قدومهم وحتى وداعهم.

وأشار إلى تسلم كل حاج وحاجة بعد قضاء شعيرة حجهم لهذا العام، نسخة من المصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وسجادة صلاة.

الصورة

اقرأ أيضًا:

استبدال أكثر من 35 ألف نسخة من المصحف الشريف داخل المسجد الحرام وساحاته

الشؤون الإسلامية تدشّن معرض “المصحف الشريف” بالجبيل الصناعية

الكلمات الدلالية:
الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب المصحف الشريف حجاج بيت الله الحرام وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية

مواد ذات صلة

المزيد
أمير الرياض يوجه بالتحقيق العاجل في حادثة مستشفى السليل

أمير الرياض يوجه بالتحقيق العاجل في حادثة مستشفى السليل

١٠:٣٨ م، الثلاثاء، ١٤ يوليو ٢٠١٥
«المدنية» تدعو الخريجين والخريجات للتقدم إلى 13 ألف و970 وظيفة صحية

«المدنية» تدعو الخريجين والخريجات للتقدم إلى 13 ألف و970 وظيفة صحية

٠٧:٢٩ م، الأحد، ٢٦ يوليو ٢٠١٥
توقعات طقس الغد.. سماء غائمة وسحب رعدية على 5 مناطق

توقعات طقس الغد.. سماء غائمة وسحب رعدية على 5 مناطق

٠٦:١٩ م، الثلاثاء، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٠
المرور يضبط سائق شاحنة متهوراً عكس السير في الرياض (فيديو)

المرور يضبط سائق شاحنة متهوراً عكس السير في الرياض (فيديو)

٠٧:٥٩ م، الأثنين، ٢٢ يوليو ٢٠١٩

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *