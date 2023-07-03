نسخة من المصحف الشريف لكل حاج بعد أداء طواف الوداع

تواصل – فريق التجرير:

ودعت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، ممثلةً في الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب، حجاج بيت الله الحرام بتقديم الهدايا لهم.

جاء ذلك ضِمن حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لموسم حج هذا العام (خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا) في عامها الحادي عشر ,وتحت شعار “من الوصول إلى الحصول”.

وأوضح مدير عام إدارة شؤون المصاحف والكتب،, الشيخ نبيل بن عبده شريفي، أن مبادرة ” مصحف لكل حاج ” تأتي ضمن خطط ومبادرات وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية احتفاءً بضيوف الرحمن منذ قدومهم وحتى وداعهم.

وأشار إلى تسلم كل حاج وحاجة بعد قضاء شعيرة حجهم لهذا العام، نسخة من المصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وسجادة صلاة.

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