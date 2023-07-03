“الإفتاء” تستقبل أكثر من 22 ألف مكالمة و56 ألف رسالة في الحج

تواصل ـ فريق التحرير:

إستقبلت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، في حج عام ١٤٤٤ أكثر من، 22 ألف مكالمة هاتفية ، وأكثر من 56 ألف رسالة عبر برنامج الواتساب.

كما استقبلت أكثر من ٦ آلاف مستفتٍ ومستفتية، قاموا بزيارة مقر الرئاسة، في مختلف مقاراتها الموجود داخل المشاعر المقدسة.

استقبال المستفنين في مقرات الرئاسة

من ناحيته، أكد مدير عام الإدارة العامة للفتوى، الشيخ وليد بن محمد السعدون، حرص الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، على استقبال الفتوى من المستفتين.

وأشار إلى أن الرئاسة، استقبلت الفتوى المباشرة في مقرها، بمكة المكرمة، وفي مقرها بمنى، ومن خلال الاتصالات الهاتفية والواتساب.

كيفية الاتصال بالرئاسة العامة والبحوث العلمية والافتاء

وقد خصصت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء البريد الإلكتروني ‏fataw@alifta.gov.sa للفتاوى العامة، وبريدًا إلكترونيًا لفتاوى الطلاق ‏talak@alifta.gov.sa.

ويأتي ذلك حرصا من الرئاسة، على ما يعود بالمصلحة والنفع ويسهم في تحقيق رؤية الرئاسة، وإيصال رسالتها وخدماتها لشرائح المجتمع كافة.

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