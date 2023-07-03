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لماذا يفشل “الرجيم” رغم اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة؟

لماذا يفشل “الرجيم” رغم اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة؟

لماذا يفشل “الرجيم” رغم اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة؟
٠٢:٤٥:٢٩ م، الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل ـ فريق التحرير:

تعاني الكثير من الحالات التي تتبع حمية غذائية، بهدف خسارة الوزن الزائد، رغم أنهم يلتزمون بتناول الوجبات الغذائية الصحية، ويمارسون التمارين الرياضية، من الفشل في خسارة الوزن.

يؤكد الدكتور الدكتور ناصر الجهني رئيس الجمعية الخليجية للغدد الصم والسكري سابقا، مؤسس ورئيس الجمعية العربية للغدة الدرقية، أن هذه الحالة طبيعية ولها أسبابها الواضحة.

ويشير إلى أن الكثير من الحالات الملتزة بالنظام الغذائي السليم، ويحرصون على بذل الجهد في التمارين الرياضية، ومع ذلك لا يخسرون شيئا من وزنهم، بل في حالات كثيرة يكتسبون المزيد من الكيلو جرامات.

الجسم يعوض خسارة الوزن بفتح الشهية

ويحدد الدكتور الجهني أسباب هذه الظاهرة ويقول: عندما يعلم الجسم ان هناك قرارا بتخفيض الوزن ، يقوم بتعويض ذلك من خلال فتح الشهية بسبة اكبر ، وتقليل الحرق في نفس الوقت تعويضا عما خسرة من طاقة خارجية.

ويؤكد على أن كل كيلو جرام يخسره ينزل بسبب الحمية الغذائية، يقوم الجسم بفتح الشهية بحيث يحصل على الجسم على 100 سعرة حرارية في اليوم الواحد.

كما يحرص الجسم ايضا، على تخفيض احتياجاته من الطاق، ويقرر حرق طاقة يقل بواقع ٢٠-٣٠ سعرة حرارية باليوم.

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الكلمات الدلالية:
التمارين الرياضية الرجيم الوجبات الصحية خسارة الوزن فشل الرجيم ممارسة الرياضة

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