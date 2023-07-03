4 فيتامينات ومعادن لاغنى عنها لصحة العين

تواصل – فريق التحرير:

مثل بقية أعضاء الجسم، تعتمد صحة أعيننا على ما نأكله، فيما ربط الخبراء بين أنظمة غذائية معينة، مثل تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، ومشاكل العين مثل الضمور البقعي.

قالت الدكتورة إيما ديربيشاير، أخصائية التغذية في مجال الصحة العامة: “نشرت منظمة الصحة العالمية مؤخرًا تقريرًا عالميًا عن الرؤية”. على الصعيد العالمي، يعاني ما لا يقل عن 2.2 مليار شخص من إعاقة بصرية، ومن بين هؤلاء، هناك ما لا يقل عن مليار شخص يعانون من ضعف في الرؤية كان من الممكن الوقاية منه أو معالجته”.

وأضافت لصحيفة “إكسبريس”: “ومن المثير للقلق، أن منظمة الصحة العالمية تتوقع زيادة كبيرة في الحاجة إلى رعاية العيون في العقود القادمة، مما قد يضع مزيدًا من التحديات على أنظمة الرعاية الصحية”.

اقرأ أيضًا:

5 علامات تظهر في العين تدل على ارتفاع الكوليسترول

فيتامينات ومعادن ضرورية

وأوصت الدكتورة ديربيشاير على وجه التحديد بأربعة فيتامينات ومعادن ضرورية لدعم صحة العين.

وهي:

فيتامين سي

فيتامين هـ

نحاس

الزنك.

ويمكنك الحصول عليها إما من خلال النظام الغذائي أو عن طريق تناول المكملات الغذائية .

وأوضحت الدكتورة ديربيشاير: “يساهم كل من فيتامين سي وفيتامين هـ والنحاس في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي، بينما يساهم الزنك في الحفاظ على الرؤية الطبيعية”.

الإجهاد التأكسدي

يعتبر الإجهاد التأكسدي أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في تحديات صحة العين.

وتابعت الدكتورة ديربيشاير: “قد تساعد بعض العناصر الغذائية التي تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة، مثل الفيتامينات سي و هـ والنحاس في تعويض بعض هذه التأثيرات، ولهذا السبب يجب تطوير الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة كعادة منذ سن مبكرة”.”

اقرأ أيضًا:

يصاب البعض بـ”العين الحمراء”.. الأسباب وطرق العلاج

الأطعمة المفيدة لصحة العين

وتشمل الأطعمة الغنية بفيتامين سي الفواكه الحمضية والفلفل والفراولة والطماطم والخضروات الصليبية والبطاطا البيضاء.

بينما يوجد فيتامين هـ في الزيوت النباتية والمكسرات والبذور والفواكه والخضروات.

وتشمل زيت جنين القمح، ودوار الشمس، والقرطم، وزيت فول الصويا، وبذور دوار الشمس ، واللوز، والفول السوداني، وزبدة الفول السوداني، واليقطين.

وتشمل الأطعمة الغنية بالنحاس البروتينات اللحوم العضوية والمحار والأسماك والمكسرات والبذور.

ويمكن العثور على الزنك في المحار واللحوم الحمراء والدواجن والفاصوليا والمكسرات وسرطان البحر وسرطان البحر والحبوب الكاملة.