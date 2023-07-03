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تنبيه مهم من “قوى” بخصوص تأشيرة العمل المؤقت
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تنبيه مهم من “قوى” بخصوص تأشيرة العمل المؤقت

تنبيه مهم من “قوى” بخصوص تأشيرة العمل المؤقت

تنبيه مهم من “قوى” بخصوص تأشيرة العمل المؤقت
٠٢:٢١:٠٢ م، الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل ـ فريق التحرير:

أكدت منصة “قوى” على إمكانية تغيير تأشيرة عمل مؤقت، شريطة ألا يكون قد تم إستخدام التأشيرة المصدرة من قبل، ثم تعود إلى رصيد المواطن لاستخدامها مرة أخرى.

إلا أن المنصة نوهت بأنه لا يجوز نقل تأشيرة العمل المؤقت إلى منشأة أخرى للمالك نفسه.

جاء ذلك في ردا على سؤال من أحد المواطنين، يسأل عن إمكانية تعديل تأشيرة عمل مؤقت؟

موعد إصدار رخصة العمل

وردا على سؤال آخر ، عن متى يلزم الموظف بإصدار رخصة العمل؟، قالت منصة “قوي”، يجب على المشأة إصدار رخصة العمل للموظف الوافد ، خلال أول 90 يوماً بعد دخوله المملكة.

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اخبار السعودية العمل المؤقت تأشيرات تأشيرة مؤقتة تعديل التأشيرة سوق العمل منصة قوي

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