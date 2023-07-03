الجامعة الإسلامية: بدء التسجيل لمرحلة البكالوريوس في 23 ذي الحجة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن بدء التسجيل للالتحاق بالجامعة للعام الجامعي المقبل 1445 هـ لمرحلة البكالوريوس للسعوديين والمقيمين “المنح الداخلية”, وذلك اعتباراً من الـ 23 من شهر ذي الحجة الجاري.

وقالت إن التسجيل يستمر حتى يوم الخميس الـ 2 من شهر محرم المقبل.

وبيّنت الجامعة أن القبول يشمل 9 كليات نظرية وعلمية، تتضمن 18 تخصصاً, حيث تضم الكليات النظرية كلية الشريعة, وكلية الأنظمة والدراسات القضائية, وكلية القرآن والدراسات الإسلامية, وكلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية.

الكليات المشمولة بالتقديم

وأضافت أنه يشمل أيضا كلية اللغة العربية, وكلية الدعوة وأصول الدين, فيما تشمل الكليات العلمية كلية الهندسة, وكلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات, وكلية العلوم.

ودعت الجامعة الراغبين في تقديم طلباتهم إلى الاطلاع على شروط وخطوات التقديم وتقديم الطلبات عبر بوابة القبول على موقع الجامعة الإلكتروني.

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