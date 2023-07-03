الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
ماذا يجب على مريض السكري فعله بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج؟
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ماذا يجب على مريض السكري فعله بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج؟

ماذا يجب على مريض السكري فعله بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج؟

ماذا يجب على مريض السكري فعله بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج؟
٠١:٤١:٥٧ م، الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوصى المجلس الصحي السعودي، مرضى السكري بمراجعة الطبيب بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج.

ونصح رائد الدهش استشاري غدد صماء والسكري في مقطع فيديو نشره المجلس عبر حسابه في موقع “تويتر” بثلاثة أشياء، هي:

-زيارة الطيبب.

-عرض التحاليل اللازمة أثناء موسم الحج المبارك.

-منافشة الطبيب في حال تعرض المريض للجروح أو الإصابات أو الانخفاضات أو الارتفاعات العالية.

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بعد العودة من السفر:

وكانت وزارة الصحة أوصت مراجعة الطبيب المتابع لإعادة ترتيب جرعات الأنسولين والأدوية إذا لزم الأمر، ومناقشة أي تغيرات أو مضاعفات أثناء الحج.

وحذرت من إهمال الحالات التالية:

أي مشكلة صحية (مثل: ارتفاع درجة الحرارة، الأنفلونزا).

الإحساس بأي مضاعفات.

ووفق تنبيه سابق للوزارة، فإن الإصابة بالسكري لا تمنع المصاب من أداء مناسك الحج.

لكنها اشترطت أخذ التدابير الوقائية لتجنب المشاكل الصحية التي قد يتعرض لها أثناء الحج؛ حيث يزداد الزحام وتزداد معه فرصة انتقال الأمراض المعدية وغيرها، بالإضافة إلى مشكلة الجفاف، والصداع، وانخفاض أو ارتفاع السكر.

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الكلمات الدلالية:
المجلس الصحي السعودي مرضى السكري مريض السكري والحج مناسك الحج

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