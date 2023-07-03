بشرى سارة من “الوطنية للإسكان” للحاجزين في هذه المشروعات

تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت الوطنية للإسكان “NHC” عن إنشاء محطات كهربائية في عدد من مشاريعها السكنية في العاصمة الرياض ومدينة جدة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.

وقالت إن المحطات الجديدة تهدف إلى تعزيز منظومة الكهرباء وتوفير خدمات كهربائية موثوقة وعالية الجودة بالضواحي والمجتمعات.حيث تم اعتماد إنشاء محطات كهربائية في 3 مشاريع ضخمة، لإمداد أكثر من 11,700 وحدة سكنية، لتحقيق التشغيل الأمثل لمنظومة الكهرباء.

تهيئة البنية التحتية لمشاريع الوطنية للاسكان

ويأتي ذلك استكمالًا لجهود “الوطنية للإسكان”، في تهيئة البنية التحتية لمشاريعها، التي تشمل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والإنارة والأرصفة، وسفلتة الطرق وغيرها.

ريادة الممكنة في قطاع التطوير العقاري

الجدير بالذكر أن الشركة الوطنية للإسكان “NHC” كونها الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري، تحرص على تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين فور الانتهاء منها.

والعمل على تسليم بقية الوحدات في أسرع وقت، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.

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