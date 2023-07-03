أبل تتراجع.. وتخفض من إنتاج الحلم “فيجن برو”

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قررت شركة أبل العالمية تخفيض مستهدفها، لإنتاج سماعة الرأس التي طال انتظارها “فيجن برو”، والتي تمزج بين الواقع والعالم الافتراضي.

وتعود أسباب التخفيض بسبب وجود صعوبات في الإنتاج، وتعقيد تصميمها، وذلك وفقًا لما ذكرته “فاينانشيال تايمز” نقلا عن مصادر مقربة.

وأوضحت المصادر أن شركة أبل، تستعد لتصنيع أقل من 400 ألف وحدة من السماعة، البالغ سعرها 3499 دولارًا في عام 2024، كما أن خطط إنتاج إصدار آخر أقل تكلفة تم تأجيلها.

وهو ما يعني وجود انخفاض كبير في مستهدف الشركة السابق للمبيعات، الذي سبق وحددته عند مليون وحدة في الاثني عشر شهرا الأولى.

السماعة الاخطر رهان أبل الكبير

وكانت أبل قد كشفت النقاب عن سماعة رأس ونظارة للواقع المعزز سمتها “فيجن برو”، وهي أخطر وأكبر رهان منذ طرحها هاتف آيفون.

ويبدأ سعر (فيجن برو) من 3499 دولارًا، أي أكثر من 3 أضعاف تكلفة أغلى سماعات رأس ميتا للواقع المختلط (كويست برو) ، التي تهيمن حاليًا على سوق سماعات الواقعين المعزز والافتراضي.

طرح فيجن برو بداية 2024

وتطرح أبل سماعة الرأس في الولايات المتحدة أوائل 2024، على أن تطرحها في مزيد من الدول، في وقت لاحق من ذلك العام.

وقالت أبل إن مستخدمي (فيجن برو) سيكونون قادرين، على تحديد المحتوى داخل النظارات بأعينهم.

مع استخدام نظام كاميرا وميكروفون ثلاثي الأبعاد، لالتقاط مقاطع مصورة وصور، يمكن عرضها في شكل ثلاثي الأبعاد لاحقًا.

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