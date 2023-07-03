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45 بالمدينة.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في جميع المناطق
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45 بالمدينة.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في جميع المناطق

45 بالمدينة.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في جميع المناطق

45 بالمدينة.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في جميع المناطق
٠١:٠٢:١١ م، الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، أنه يتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على المشاعر المقدسة ومعظم مناطق المملكة.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 45 درجة في المدينة والدمام وعرفات ومزدلفة والأحساء.

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وسجل 44 في مكة والرياض والتنهات ومنى والدهناء وبريدة والصمان وحفر الباطن وشرورة وبريدة و43 في الدوادمي ورفحاء.

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كما سجل 42 درجة في بيشة والمجمعة، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة 33 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

أبها 19، والقريات والباحة 21، وطريف 23، والطائف 26 درجة مئوية.

أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة مهيَّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

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وتابع المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان وعسير قد تمتد إلى منطقة الباحة.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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