الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
الديوان الملكي: وفاة الأميرة موضي بنت محمد بن سعود الكبير آل سعود
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الديوان الملكي: وفاة الأميرة موضي بنت محمد بن سعود الكبير آل سعود

الديوان الملكي: وفاة الأميرة موضي بنت محمد بن سعود الكبير آل سعود

الديوان الملكي: وفاة الأميرة موضي بنت محمد بن سعود الكبير آل سعود
١٢:٣٣:١٧ م، الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

” بيان من الديوان الملكي “

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / موضي بنت محمد بن سعود الكبير آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الإثنين الموافق 15 / 12 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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