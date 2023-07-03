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جنين.. قصف بالطائرات واستشهاد 7 يرفع الإجمالي لـ 186 في 2023
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جنين.. قصف بالطائرات واستشهاد 7 يرفع الإجمالي لـ 186 في 2023

جنين.. قصف بالطائرات واستشهاد 7 يرفع الإجمالي لـ 186 في 2023

جنين.. قصف بالطائرات واستشهاد 7 يرفع الإجمالي لـ 186 في 2023
٠١:٠٠:٤٩ م، الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء تصعيد قوات الاحتلال اليوم الاثنين، بالضفة الغربية، إلى 7 شهداء وعشرات الجرحى.

سقوط 7 شهداء وأكثر من 30 جريحاً

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع حصيلة العدوان المستمر على مدينة جنين ومخيمها، إلى 7 شهداء وأكثر من 30 جريحاً، بينهم إصابات خطرة.

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وأكدت استشهاد شاب، اليوم، متأثراً بجروح أصيب بها قرب مدينة البيرة بالضفة الغربية، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 186 شهيدًا.

إضراب شامل تضامنًا مع مدينة جنين

وأُعلن في عدة قرى وبلدات بالضفة الغربية عن الإضراب الشامل، تضامناً مع مدينة جنين، التي تتعرض منذ صباح اليوم إلى عدوان غاشم.

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وكانت قوات الاحتلال، قد بدأت عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، وقصفت طائرات الاحتلال بالصواريخ عدة مواقع داخل المخيم وعلى أطرافه.

150 آلية عسكرية ترافقها جرافات مدرعة

كما قصفت طائرات الاحتلال بالصواريخ عدة مواقع داخل المخيم وعلى أطرافه، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بـ150 آلية عسكرية ترافقها جرافات مدرعة، مدينة جنين من عدة محاور.

فلسطين تدين العدوان المستمر على مدينة جنين

من ناحيتها، دانت الرئاسة الفلسطينية العدوان المستمر على مدينة جنين شمال الضفة الغربية، والذي خلف شهداء وعشرات الجرحى.

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وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل العاجل، لوقف الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق الفلسطينيين.

البرلمان العربي يستنكر العدوان على مخيم جنين

كما استنكر البرلمان العربي بشدة عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.

ووصف البرلمان العربي، في بيان له اليوم، ما تقوم به قوات الاحتلال بجريمة حرب ترتكب ضد شعب أعزل.

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