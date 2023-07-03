تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الاثنين، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

حقق 44 من طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، العلامة الكاملة، وحصلوا على 100% في اختباري القدرات العامة والتحصيلي، على مستوى طلاب وطالبات المملكة.

بلغ إنفاق المستهلكين في المملكة خلال شهر مايو من العام الجاري نحو 107.4 مليار ريال، وبما يعادل 3.5 مليار ريال يوميًا، مقارنة بنحو 93.2 مليار خلال مايو 2022.

حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من بداية ما يسمى بـ”الهقعة” وموجة حر قوية على معظم مناطق المملكة.

أتاحت وزارة الحج والعمرة، للأطفال البالغ أعمارهم أقل من خمس سنوات دخول المسجد الحرام دون الحصول على تصريح مسبق.

ألزم “حساب المواطن”، المستفيدين من برنامج تمهير بالإفصاح عن ذلك عند تسجيل بياناتهم في برنامج الدعم.

رد برنامج سكني، مجددًا، على العديد من الاستفسارات حول تأخر إيداع الدعم السكني في حسابات بعض المستفيدين.

أعلن معهد الصناعات الغذائية عن فتح باب التسجيل والقبول في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

أعلنت شركة أرامكو عن فتح باب التسجيل في برنامج التدرج لخريجي وخريجات الكليات “VCGNEP” للعام “2023”.

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