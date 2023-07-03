أخبار السعودية.. العلامة الكاملة في “القدرات” وإنفاق المستهلكين ووظائف براتب 7300 ريال
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الاثنين، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
لأول مرة.. حصول 44 طالبًا على 100% في القدرات والتحصيلي
حقق 44 من طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، العلامة الكاملة، وحصلوا على 100% في اختباري القدرات العامة والتحصيلي، على مستوى طلاب وطالبات المملكة.
إنفاق المستهلكين في المملكة يحقق أعلى له نمو منذ عامين
بلغ إنفاق المستهلكين في المملكة خلال شهر مايو من العام الجاري نحو 107.4 مليار ريال، وبما يعادل 3.5 مليار ريال يوميًا، مقارنة بنحو 93.2 مليار خلال مايو 2022.
خبير طقس يُحذر من بداية “الهقعة” وموجة حر قوية على معظم المناطق
حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من بداية ما يسمى بـ”الهقعة” وموجة حر قوية على معظم مناطق المملكة.
تنويه مهم من “الحج والعمرة” بخصوص دخول الأطفال المسجد الحرام
أتاحت وزارة الحج والعمرة، للأطفال البالغ أعمارهم أقل من خمس سنوات دخول المسجد الحرام دون الحصول على تصريح مسبق.
توضيح مهم من حساب المواطن لمستفيدي تمهير
ألزم “حساب المواطن”، المستفيدين من برنامج تمهير بالإفصاح عن ذلك عند تسجيل بياناتهم في برنامج الدعم.
رد جديد من “سكني” حول تأخر إيداع الدعم الشهري
رد برنامج سكني، مجددًا، على العديد من الاستفسارات حول تأخر إيداع الدعم السكني في حسابات بعض المستفيدين.
راتب 7300 ريال.. “الصناعات الغذائية” يُعلن عن تدريب مبتدئ بالتوظيف
أعلن معهد الصناعات الغذائية عن فتح باب التسجيل والقبول في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
الشروط والتخصصات.. “أرامكو” تعلن برنامج التدرج المنتهي بالتوظيف لهؤلاء الخريجين
أعلنت شركة أرامكو عن فتح باب التسجيل في برنامج التدرج لخريجي وخريجات الكليات “VCGNEP” للعام “2023”.
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