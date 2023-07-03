إدانة واسعة لجرائم الاحتلال الصهيوني في جنين: عدوان غاشم وتجاوزات مرفوضة

تواصل – واس:

أدى إقدام قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم، على اقتحام مخيم جنين الفلسطيني وقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات لإدانات دولية وعربية واسعة، منددة بجرائم حكومة الاحتلال التي لا تنتهي.

فلسطين تدين العدوان المستمر على مدينة جنين

ودانت الرئاسة الفلسطينية العدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة جنين شمال الضفة الغربية، والذي خلف شهداء وعشرات الجرحى.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: إن ما تقوم به حكومة الاحتلال في جنين ومخيمها، جريمة حرب جديدة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

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وأكد أن الشعب الفلسطيني، سيبقى صامداً في مواجهة هذا العدوان الغاشم، حتى دحر الاحتلال ونيل الحرية.

وطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل، لوقف الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق الفلسطينيين.

البرلمان العربي يستنكر العدوان على مخيم جنين

كما استنكر البرلمان العربي بشدة عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.

ووصف البرلمان العربي، في بيان له اليوم، ما تقوم به قوات الاحتلال بجريمة حرب ترتكب ضد شعب أعزل.

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ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة الإسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من آلة الحرب الصهيونية.

وطالب بتحرك عربي وإقليمي ودولي لوقف هذا العدوان، ومحاسبة الجيش الإسرائيلي وقادته على ما اقترفوه من جرائم بحق شعب أعزل يدافع عن قضيته وأرضه المحتلة.

الأردن تدين التصعيد المتواصل في فلسطين

فيما أدانت الحكومة الأردنية اليوم تصعيد الاحتلال المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخره العدوان على مدينة جنين.

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وحذر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي، من استمرار دوامة العنف، داعياً المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

“التعاون الإسلامي” تُدين جرائم الحرب في فلسطين

في الوقت نفسه، أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها ضد المواطنين المدنيين العزل.

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وحملت المنظمة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن تداعيات هذه الجريمة النكراء التي تستدعي التحقيق والمساءلة.

وطالبت، مجلس الأمن الدولي إلى تحمل المسؤولية وإنفاذ قراراته ذات الصلة، ووضع حد لهذا الإرهاب الإسرائيلي المتواصل وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

5 شهداء و27 إصابة في جنين اليوم

وفجر اليوم، استُشهد 5 فلسطينيين وأصيب 27 آخرون بينهم 7 بجروح خطيرة، جراء عدوان الاحتلال المتواصل على جنين.

ارتفاع حصيلة الشهداء لـ 186 منذ مطلع العام

وارتقى خلال الساعات العشر الماضية، 6 شهداء برصاص الاحتلال، بينهم شاب في البيرة، و5 في جنين ومخيمها، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 186 شهيدًا.