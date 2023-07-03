للآباء والأمهات.. أهم النصائح لمساعدة طفلك على الكلام

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حتى قبل أن يتعلم الطفل الكلام، فإنهم يحصل على الكثير من المعلومات باستخدام حواسه، أثناء اللعب، وقت الطعام، وقت النوم، وقت الاستحمام.

ويعد اللعب هو الوظيفة الرئيسة للأطفال، فعندما لا يتناولون الطعام أو يكونون نائمين، يلعبون، يتعلمون مهارات ومفاهيم جديدة وكل شيء عن العالم من حولهم من خلال اللعب.

ويعد اللعب من أفضل تجارب التعلم للطفل، لذتا ينصح الخبراء بما يسمونه “اللعب الموجه” كوسيلة لتعليمه مهارة الكلام، من خلال تحويل الأنشطة اليومية إلى تجارب تعليمية.

وقدم موقع teachinglittles.com، مجموعة من النصائح لتعليم الطفل مهارة الكلام.

1. تحدث إليه

تحدث إلى طفلك، اغتنم كل فرصة لتعريفه باللغة، حتى لو لم يرد. أثناء تغيير الحفاضات، أثناء تناول العشاء، وفي أوقات الوجبات، يمكنك تعريضه لعدد كبير من المهارات الكلامية أثناء الأنشطة اليومية. قم بالحديث إليه، حتى لو كنت تعتقد أن المفردات معقدة للغاية.

2. اذكر ما تفعله

تحدث عن يومك وأيامه، “أنا أغسل الصحون. أنت تلعب بالكرة”. سيحب سماع صوتك، فسماع الحوار يعد طريقة رائعة بالنسبة له لبدء اكتساب مفردات جديدة.

3. قم بتسمية كل شيء شفهيًا

بينما يلعب طفلك أو يأكل أو يخرج، قل الألعاب أو الأشياء التي يحملها أو يراها أو يسمعها. قم بتسمية كل ما يمكنك تسميته حتى يسمع الكلمات مرارًا وتكرارًا.

إذا كنت تقوم بتسمية الأطعمة التي يأكلها أو الأشياء التي يلعب بها يوميًا، فإن هذا يساعده في التعرف على المفردات في وقت قريب جدًا.

4. اجعله يكرر العبارات

بمجرد أن تبدأ في تسمية كل شيء له، اطلب منه أن يكرره. ابدأ بكلمة واحدة فقط أو حتى أول صوت للكلمة، واطلب منه أن يرددها.

5. استخدم ما يهمه

حدد ما يحبه طفلك واستفد منه في دعم مهاراته اللغوية، إذا كام مهووسُا بشخصية أو طعام أو لعبة معينة، اجعله يراه أو يتذوقه واللعب به أثناء التحدث معه أيضًا.

إذا كان طفلك يحب السيارات والشاحنات، فلا تحاول حمله على الجلوس وتعلم أصوات الحيوانات. استخدم ما يصلح للحديث معه.

6. الألعاب التي تستخدم الخيال

الألعاب التي تتيح استخدام الخيال هي الأفضل للصغار، لأنها تشجع على الإبداع والاستكشاف. وهذه أفضل بكثير من الألعاب الإلكترونية.

7. أتح له الفرصة للرد

إذا طلبت منه تكرار صوت أو كلمة أو شيء أو طرح سؤال عليه، توقع أنه قد يحتاج إلى مزيد من الوقت، لذلك امنحه بضع ثوان للرد قبل أن تقرر منحه الإجابة أو المضي قدمًا إلى الكلمة التالية.

8. اللعب الموجه

اللعب الموجه يعني أن تجلس معه أثناء اللعب وتوجه أفعاله، وتسمية كل ما يفعلنه. تحدث معه عن الأشياء التي يستخدمها وماذا يفعل: “هذا مربع. هذه دائرة. إذا كانوا يلون، فاستخدم لغة مثل، “هذا قلم تلوين. قلم التلوين أزرق. أنت تلون. أرسم دائرة. امسك القلم في يدك”.

9. لا تستخدم الإيماءات

في وقت مبكر، لا بأس من السماح لطفلك بالإيماءات للتواصل. لكن إذا كنت تريده أن يبدأ الكلام، فأنت بحاجة إلى التوقف عن تلبية طلباته باستخدام الإشارات. انتظر حتى ينطق بكلمة أو على الأقل قم بعمل صوت (المقطع الأول) مشابه للكلمة.

10. ابدأ بالعبارات الصغيرة

إذا كنت تجد صعوبة في جعل طفلك يصدر أصواتًا وكلمات ذات مقطع لفظي واحد، فلا تتوقع منه أن يقول كلمات كبيرة. حتى محاولة نطق الصوت الأول للكلمة هي بداية رائعة!

11. تحدث بحماس

يحب الأطفال رؤية والديهم متحمسين. وهذا يجتعل من السهل عليهم الاستجابة والتقليد عندما بلحظون حماستك في تعبيراتك وصوتك. لذا استخدم الإيماءات وتعبيرات الوجه والأصوات المبالغ فيها.

12. العب معه وتحدث إليه

الطفل يحب أن يلعب مع والديه. فكر في اللعب معه على طريقة البحث عن أوزة، أو التمساح الذي قد يصيبك إذا مشيت ببطء شديد، وتحدث إليه في ذلك الوقت، فهذا يجعله يتعلم المفردات بشكل أسرع.

13. تحدث ببطء

إذا تحدثت باستخدام لغة الأشخاص العاديين بدلاً من طريقة الأطفال، سيكون من الأسهل على طفلك تعلم هذه اللغة أيضًا. ابطئ حديثك عند الكلام إليهم، لأن سرعة معالجتهم أبطأ بكثير من سرعتنا في هذه المرحلة.

فأدمغتهم الصغيرة تستغرق وقتًا أطول لسماع وفهم والاستجابة عندما تتحدث. إذا قمت بإبطاء كلامك، وكذلك توقعاتك لوقت استجابته، فقد تلاحظ تحسنًا في معدل اللغة.

14. اقرأ له

تعتبر الكتب أداة رائعة لمساعدة طفلك على تعلم الكلام ويشكل حبه للقراءة. وهناك العديد من الفوائد للقراءة لطفلك في وقت مبكر، ويعد تطوير مفردات جديدة واحدًا منها.

أثناء القراءة لطفلك، أشر إلى الأشياء والصور في الكتاب. اعتمادًا على مدى تقدم طفلك في تطور لغته، يمكنك نطق الكلمة عدة مرات بنفسك وجعلم يكررها لك مرة أخرى، واجعلهم يشير إلى صورة أثناء محاولته نطق الصوت، واسأله عن الصورة. هو، أو ما هو الفعل الذي يحدث.

إذا كنت تستخدم جهاز تلفزيون أو جهاز iPad لإبقاء طفلك مشغولاً ، فقم بتثبيت الشاشة بالكتب. كلما اعتاد طفلك على النظر إلى الكتب ، زاد حماسه أو حماستها للقراءة.

15. الحد من استخدام اللهاية

قد يؤدي سد فم الطفل بلهاية على مدار اليوم إلى الإضرار بتعلمه الكلام، لأنه تمنعه من التحدث أو استخدام أفواهه لإصدار الأصوات والكلمات. استخدمي اللهاية فقط أثناء وقت النوم، إذا لزم الأمر.

16. تحديد وقت الشاشة

بينما قد تعتقد أن البرامج التلفزيونية التعليمية والألعاب الإلكترونية قد تساعد طفلك على تعلم كيفية التحدث، فإن هذا ليس صحيحًا.

تعد مشاهدة التلفزيون واستخدام جهاز “آي باد” من الأنشطة السلبية، وأفضل طريقة لتعلم اللغة هي المشاركة في اللعب النشط. إنه بحاجة إلى التحدث بشكل متبادل مع إنسان آخر وليس إلى جهاز تلفزيون.

توصي أكاديمية طب الأطفال الأمريكية بأن يتجنب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 شهرًا الجلوس أمام الشاشات تمامًا.. يجب أن تقتصر مشاهدة البرامج التعليمية لعمر من 2-5 سنوات على ساعة واحدة يوميًا.

17. استخدام الحركة

تعد الحركة طريقة رائعة لمساعدة الطفل على الكلام. قد يجعله القفز أو الجري يرغب في الصراخ من أجل الفرح، وهذا النشاط مفيد بشكل خاص لأولئك الباحثين عن الحواس.

فعندما يقفز على الترامبولين على سبيل المثال، يمكن أن يزيد من اللغة. حاول أن تجعله أن يصدار أصوات الحيوانات أثناء ذلك، أو تسمية جزء من الجسم والإشارة إليه.

18. الاختلاط مع الأقران

يحب الأطفال الانخراط في نشاط مع أقرانهم، وسواء كان ذلك حضانة، أو مجموعة اللعب، أو مقابلة الأصدقاء والعائلة، فإن وجود أطفال آخرين حولك يحدث فرقًا كبيرًا في تعلم الطفل الكلام.

19. الثناء والتحفيز

الاحتفال بكل إنجاز صغير يجعل طفلك يشعر بالراحة. في المقابل، سيكون هذا محفزًا جدًا له لمواصلة القيام بالأشياء التي تجعلك متحمسًا.

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