حتى الغد.. تحذيرات من جريان السيول وتجدد نشاط السُحب الركامية الماطرة

تواصل – فريق التحرير:

حذر خبراء الأرصاد، اليوم الاثنين، من جريان السيول وتجدد نشاط السُحب الركامية الماطرة على مناطق جنوب المملكة.

سُحب ركامية مترافقة بأمطار رعدية

وحسب “طقس العرب”، فإن آخر الخرائط الجوية تُشير بأن يتجدد تأثر جنوب المملكة حتى يوم غد الثلاثاء بتكونات من السُحب الركامية مترافقة بالأمطار الرعدية.

اقرأ أيضًا:

“الأرصاد” يتوقع أمطارًا رعدية على 3 مناطق ورياحًا متربة بالشرقية ونجران

ويُتوقع بمشيئة الله أن تتهيأ الفرصة ساعات ما بعد ظهر وحتى مساء الغد لتكاثر السُحب الركامية على مُرتفعات شرق جازان وعسير.

تحذير من عواصف رعدية وتساقط البَرَديات

وتترافق بهطول أمطار مُتوسطة إلى غزيرة مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية و تساقط البَرَديات في بعض الأوقات.

اقرأ أيضًا:

منها مكة والمدينة.. تحذير عاجل لـ”الأرصاد” من أمطار وأتربة على 5 مناطق حتى المساء

كما لا يُستبعد أن تشهد مُرتفعات الباحة أمطار مُتفرقة في أغلبها.

ويُنبه من احتمالية جريان الأودية والشعاب في أجزاء من جازان وعسير، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب المياه في الشوارع.

أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة مهيَّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

اقرأ أيضًا:

أمطار بجازان وعسير والباحة.. “الأرصاد” يتوقع رياحًا نشطة على 7 مناطق

وتابع المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان وعسير قد تمتد إلى منطقة الباحة.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية.

“الدفاع المدني” يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا “الدفاع المدني” إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة.

وطالب بضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات.

اقرأ أيضًا:

تحذير عاجل لـ “الأرصاد” من رياح مثيرة للأتربة على منطقة مكة المكرمة