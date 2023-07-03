وزارة الطاقة تعلن تمديد الخفض التطوعي مليون برميل يوميًا لمدة شهر

تواصل ـ واس:

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، أن المملكة ستقوم بتمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الجاري لشهر أغسطس.

وأوضح المصدر أن هذا الخفض يمكن تمديده، ويضاف إلى الخفض التطوعي، الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في إبريل 2023م والممتد حتى نهاية ديسمبر 2024م.

وبذلك يكون إنتاج المملكة في شهر أغسطس 2023م ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا.

وأكد المصدر أن هذا التخفيض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس، بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

اتفاق اجتماع أوبك بلس

وكان قد سبق وأعلن مصدر مسؤول، في وزارة الطاقة في المملكة، أنه بالإضافة إلى ما تم الاتفاق عليه، في اجتماع أوبك بلس في 4 يونيو 2023، لمستوى الإنتاج المطلوب لكل دولة لعام 2024م.

وما قامت به دول أوبك بلس، التي سبق أن أعلنت في شهر إبريل عن تخفيضات تطوعية، حتى نهاية 2023م ومددت تخفيضاتها التطوعية إلى نهاية عام 2024م.

تقوم المملكة بتنفيذ تخفيض تطوعي إضافي في إنتاجها من البترول الخام، مقداره مليون برميل يوميًا، ابتداءً من شهر يوليو لمدة شهر قابلة للتمديد.

ليصبح إنتاج المملكة 9 ملايين برميل يوميًا، وبذلك يبلغ مجموع خفض المملكة التطوعي 1.5 مليون برميل يوميًا.

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