راتب 7300 ريال.. “الصناعات الغذائية” يُعلن عن تدريب مبتدئ بالتوظيف

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أعلن معهد الصناعات الغذائية عن فتح باب التسجيل والقبول في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وأوضحت أن البرامج متاحة للتأهيل للعمل في “شركة المراعي”، براتب يصل 7300 ريال، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

التخصصات

1 – المحاسبة.

2 – المبيعات.

3 – سلاسل الإمداد.

4 – تقنيات المزارع.

5 – تقنية الإنتاج الغذائي.

6 – صيانة معدات الإنتاج.

المميزات

– تأمين طبي.

– شهادة دبلوم مُعتمدة.

– توفير سكن ومواصلات للمتدربين.

– يشرف على التدريب نخبة من الخبراء.

– التسجيل المبكر في التأمينات الاجتماعية.

– راتب من “5,500 ريال إلى 7,300 ريال”.

– مكافأة شهرية أثناء التدريب “3,000 ريال”.

الشروط

– اجتياز الفحص الطبي.

– لم يسبق دعمه من صندوق الموارد البشرية.

– أن لا يكون المتقدم مسجل في التأمينات الاجتماعية.

– ألا يكون قد مضى على تخرجه من الثانوية العامة خمس سنوات.

– حاصل على درجة اختبار القدرات العامة (قياس) بنسبة %60 فأعلى.

– حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة %75 فأعلى (مسار علمي).

الراتب بعد التخرج

من 5,500 ريال إلى 7,300 ريال.

طريقة التقديم

وأوضح المعهد أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الاثنين بتاريخ 1444/12/15هـ الموافق 2023/07/03م.

رابط التقديم – (اضغط هنا).

المصدر – (اضغط هنا).

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