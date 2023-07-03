“سعود الطبية” تحذر من ترك الأطفال داخل المركبات.. اعرف الأسباب

تواصل ـ فريق التحرير:

حذرت مدينة الملك سعود الطبية، من ترك الأطفال داخل المركبات، لفترات طويلة أثناء النهار، تجنبًا لمخاطر ارتفاع درجة الحرارة، وما ينتج عنها من أضرار.

وأكدت أن التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة يتسبب في:

الإجهاد الحراري. ضربة الشمس. الطفح الجلدي. حروق الشمس. التشنجات الحرارية

وطالبت في بيان لها على مواقع التواصل “تويتر” عدم التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة، والحرص على الوقاية منها، بشرب كمية كافية من السوائل.

الإصابات الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس

وسبق وأعلنت وزارة الصحة، عن كيفية التعامل مع ضربات الشمس، خاصة عندما يتعرض الجسم لارتفاع شديد في درجات الحرارة.

ويكون الجسم غير قادر على تبريد نفسه بشكل صحيح، مما يؤدي إلى حدوث الإصابات المتعلقة بارتفاع الحرارة مثل: تشنجات العضلات، والإرهاق الحراري، وضربة الشمس

الفئات الأكثر عرضة للإصابة

الأطفال. كبار السن. المصابون بالأمراض المزمنة. المصابون بالأمراض العقلية.

ومع ذلك فمن الممكن أن يصاب الشباب والأصحاء إذا مارسوا الأنشطة البدنية الشاقة أثناء الطقس الحار.

الإصابات الناتجة عن الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة

الإجهاد الحراري. ضربة الشمس. الطفح الجلدي. تشنجات العضلات. حروق الشمس.

طرق الوقاية من التعرض لدرجات الحرارة العالية

شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم. ممارسة النشاط البدني، في وقت مبكر من اليوم، قبل ارتفاع درجة حرارة الطقس. التقليل من المشروبات، التي تحتوي على الكافيين (مثل: الشاي والقهوة وغيرها). عدم البقاء أو ترك الطفل داخل السيارة في الطقس شديد الحرارة. تجنب تناول الوجبات الساخنة، والثقيلة حتى لا تزيد حرارة الجسم.

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