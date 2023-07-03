أسرار جديدة عن “ثقب الجاذبية” العملاق في المحيط الهندي

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كشفت دراسة جديدة، أن “ثقب الجاذبية” في قاع المحيط الهندي، ربما يكون قد تكون من بقايا بحر قديم.

و”ثقب الجاذبية” منطقة تكون فيها قوة الجاذبية منخفضة، مما جعل قاع المحيط الهندي، حيث توجد، غائرًا، على مساحة 3 ملايين كيلومتر مربع.

وقام الباحثان بالمعهد الهندي للعلوم، ديبانجان بال، وأتريي جوش، بعمل نمذجة لكيفية تحرك الصفائح التكتونية فوق وشاح الأرض، على مدار الـ140 مليون سنة الماضية.

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عمليات محاكاة

ونفذا عمليات محاكاة ومقارنة شكل المحيط المنخفض الذي تنبأت به تلك النماذج، مع الانبعاج الموجود الآن في قاع المحيط.

وتشترك النماذج التي أعادت إنتاج الجيود المنخفضة في المحيط الهندي في شكلها الحالي، في شيء واحد، هو وجود أعمدة من الصخور المنصهرة الساخنة منخفضة الكثافة، التي تتكون تحت القاع

هذه الأعمدة، بالإضافة إلى هيكل الوشاح (الأرضي) المميز، هي التي خلقت منخفَض الجيود، إذا ارتفعت بما فيه الكفاية، حسب الباحثين

والوشاح طبقة أرضية تحتية يبلغ سمكها نحو 2885 كيلومتر، وتقع فوقها القشرة الأرضية التي نعيش عليها.

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كيف تشكل ثقب الجاذبية؟

وخلص بال إلى أنه من المحتمل أن يكون ثقب الجاذبية قد اتخذ شكله الحالي منذ حوالي 20 مليون سنة ومن المرجح أن يستمر لملايين أخرى.

وقالت عالمة الجيوفيزياء شيجي زونج، إن الدراسة تقدم تجربة مثيرة للاهتمام يمكنها فهم الجيويد المنخفض في المحيط الهندي بشكل أفضل.

وأضافت لموقع ” أمريكان ساينتيفيك”: “نود أن نتحدث عن شذوذ الجاذبية الإيجابية، مثل الأعمدة الفائقة فوق إفريقيا والمحيط الهادئ. لكن الجيويد المنخفضة في المحيط الهندي هي واحدة من أعمق شذوذات الجاذبية على كوكبنا”.