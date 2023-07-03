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5 شهداء و27 إصابة.. والرئاسة الفلسطينية تُدين عدوان الاحتلال اليوم على جنين
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5 شهداء و27 إصابة.. والرئاسة الفلسطينية تُدين عدوان الاحتلال اليوم على جنين

5 شهداء و27 إصابة.. والرئاسة الفلسطينية تُدين عدوان الاحتلال اليوم على جنين

5 شهداء و27 إصابة.. والرئاسة الفلسطينية تُدين عدوان الاحتلال اليوم على جنين
١١:١٢:١٠ ص، الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

استُشهد، فجر اليوم الاثنين، 5 فلسطينيين وأصيب 27 آخرون بينهم 7 بجروح خطيرة، جراء عدوان الاحتلال المتواصل على جنين.

الاحتلال يقتحم مخيم جنين من جميع الاتجاهات

وحسب وكالة “وفا”، فقد بدأت قوات الاحتلال، عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، بقصف منزل وسط مخيم جنين، ما أسفر عن استشهاد الشاب أبو الوفا وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

150 آلية عسكرية ترافقها جرافات مدرعة

كما قصفت طائرات الاحتلال بالصواريخ عدة مواقع داخل المخيم وعلى أطرافه، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بـ150 آلية عسكرية ترافقها جرافات مدرعة، مدينة جنين من عدة محاور.

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 وحاصرت قوات الاحتلال، مخيم جنين وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة عليه، ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.

كما استهدفت طائرة مسيرة بصاروخ، محيط مسرح الحرية في مخيم جنين، الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد من المدنيين العُزل بجروح.

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وأكدت مصادر طبية في الهلال الأحمر لوكالة “وفا”، أنه جرى إخلاء عائلة كاملة عقب استهداف منزل في محيط مسرح الحرية، وإصابة أحد أطفالها بشظايا.

كما جرفت قوات الاحتلال تذكار الشهداء بالقرب من مدخل المسرح، وسط انتشار كثيف للقناصة في محيطه، ومنع الأهالي من التحرك.

وما تزال سماء جنين ومخيمها تشهد تحليقا مكثفا لطائرات الاحتلال الإسرائيلي، سواء “الأباتشي” أو طائرات الاستطلاع.

ارتفاع حصيلة الشهداء لـ 186 منذ مطلع العام

وارتقى خلال الساعات العشر الماضية، 6 شهداء برصاص الاحتلال، بينهم شاب في البيرة، و5 في جنين ومخيمها، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 186 شهيدًا.

فلسطين تدين العدوان المستمر على مدينة جنين

من ناحيتها، دانت الرئاسة الفلسطينية العدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة جنين شمال الضفة الغربية، والذي خلف شهداء وعشرات الجرحى.

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وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان: “إن ما تقوم به حكومة الاحتلال في جنين ومخيمها، جريمة حرب جديدة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

 مؤكداً أن الأمن والاستقرار لن يتحققا في المنطقة، ما لم يشعر بهما الشعب الفلسطيني”.

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وأكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية أن الشعب الفلسطيني، سيبقى صامداً في مواجهة هذا العدوان الغاشم، حتى دحر الاحتلال ونيل الحرية.

وطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل، لوقف الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق الفلسطينيين.

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