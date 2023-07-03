سقوط أول ضحايا أحداث العنف في فرنسا وتوقيف 157 شخصًا

تواصل ـ فريق التحرير:

سقط، اليوم الأحد، أول ضحايا أعمال العنف المستمرة في فرنسا، حيث توفي رجل إطفاء عمره 24 عامًا في أثناء إخماد حرائق السيارات في سان دوني.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن توقيف 157 شخصًا على خلفية أعمال الشغب، في انخفاض عن أعداد الموقوفين في الليالي السابقة.

يأتي هذا إثر الاضطرابات التي تشهدها فرنسا، على خلفية مقتل القاصر نائل، الثلاثاء الماضي، برصاص شرطي أثناء تفتيش مروري.

من جهته، نادى رؤساء البلديات السكان للتجمع أمام مقارها، ظهر اليوم الاثنين، تنديدًا بالاعتداء على منزل رئيس بلدية صباح أمس الأحد، من قبل مجهولين.

من جانبه، يستقبل الرئيس إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين أكثر من 220 رئيس بلدية، تضررت جراء أعمال التخريب.

إجراءات حازمة لتطويق موجة العنف

وقد أشارت وسائل إعلام فرنسية، إن الرئيس الفرنسي ماكرون، اجتمع مع رئيسة الوزراء ووزير الداخلية، و6 أعضاء آخرين من الحكومة، لبحث إجراءات حازمة لتطويق موجة العنف.

وأبقى وزير الداخلية الفرنسي، على نفس عدد القوات الأمنية المنتشرة، في كافة أنحاء فرنسا، والمقدر بـ 45 ألفًا.

وطالب الوزير القوات الأمنية، بالحزم وعدم التردد في إجراء توقيفات جديدة إن أمكن، مكررًا تعليماته بصرامة.

وهذه الليلة الثانية على التوالي، التي تحشد فيها وزارة الداخلية، 45 ألف عنصر من الشرطة والدرك، بينهم 7 آلاف في باريس وضواحيها.

تجميد قانون يسمح للشرطة بإطلاق النار

إضافة إلى تعزيزات أمنية، في مدن مثل مرسيليا وليون وغيرهما، من الأنحاء التي تعرضت على مدى الليالي الماضية، لأعمال شغب ونهب وتخريب.

فيما دعت نقابة القضاء بفرنسا، إلى تجميد العمل بالقانون الذي يسمح لقوات الأمن، بإطلاق النار في حال عدم امتثال الموقوفين، وإنشاء مصلحة تحقيق مستقلة لمراقبة أخلاقيات قوات الأمن.

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