الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
انخفاض أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال.. و اليورو بـ 4.07
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انخفاض أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال.. و اليورو بـ 4.07

انخفاض أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال.. و اليورو بـ 4.07

انخفاض أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال.. و اليورو بـ 4.07
١٠:٤٢:١٣ ص، الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل”، اليوم الاثنين، أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.74، في حين بلغ سعر اليورو 4.07.

أسعار العملات اليوم

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.93

دينار كويتي 12.20

ريال عماني 9.75

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.75

فرنك سويسري 4.18

وتشهد سوق العملات الأجنبية تقلبات من وقت لآخر حسب الدولار الذي تؤثر فيه العديد من العوامل الأخرى على رأسها معدل الفائدة في الولايات المتحدة وأيضا بيانات التضخم الدورية.

ويؤثر الدولار بشكل أساسي في عدد من العملات الأخرى التي ترتبط به صعودا وهبوطا وهو ما يترتب عليه حركة كبيرة في الأسواق وفي أسعار المنتجات.

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