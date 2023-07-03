تنويه مهم من “الحج والعمرة” بخصوص دخول الأطفال المسجد الحرام

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أتاحت وزارة الحج والعمرة، للأطفال البالغ أعمارهم أقل من خمس سنوات دخول المسجد الحرام دون الحصول على تصريح مسبق.

وقالت خدمة “العناية بالمستفيدين” عبر حسابها في موقع “تويتر”: “يمكن للأطفال دخول المسجد الحرام بمرافقة أحد ذويهم، بينما أقل عمر لحجز تصريح عمرة هو 5 سنوات بشرط عدم إصابتهم أو مخالطتهم لمصاب بفايروس كورونا”.

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ضوابط تواجد الأطفال في المسجد الحرام

وحددت “الحج والعمرة” ضوابط تنظم تواجد الأطفال في المسجد الحرام على النحو التالي:

1- قبل الزيارة يجب أن نحدث الأطفال عن حرمة المكان ورمزية تأدية المناسك.

2- التوعية بأهمية الهدور للحفاظ على طمأنينة المعتمرين.

3- التأكيد على حفط الممتلكات العامة.

4- أهمية النظافة وعدم سكب ماء زمزم.

5- عند الوصول يجب إخبار الطفل وشرح أركان النسك.

6- شرح أن التزام التعليمات يبدأ من هنا.

7- أثناء التواجد بالمسجد يجب أن يكون الكبار قدوة للأطفال في الدعاء والسلوك والتزام العبادة.

8- أثناء الصلاة يجب أن نبقي الأطفال إلى جانبنا.

9- يجب أن نضبط حركة الأطفال أثناء الصلاة.

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