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تنويه مهم من “الحج والعمرة” بخصوص دخول الأطفال المسجد الحرام
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تنويه مهم من “الحج والعمرة” بخصوص دخول الأطفال المسجد الحرام

تنويه مهم من “الحج والعمرة” بخصوص دخول الأطفال المسجد الحرام

تنويه مهم من “الحج والعمرة” بخصوص دخول الأطفال المسجد الحرام
١١:٠٢:٤٨ ص، الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أتاحت وزارة الحج والعمرة، للأطفال البالغ أعمارهم أقل من خمس سنوات دخول المسجد الحرام دون الحصول على تصريح مسبق.

وقالت خدمة “العناية بالمستفيدين” عبر حسابها في موقع “تويتر”: “يمكن للأطفال دخول المسجد الحرام بمرافقة أحد ذويهم، بينما أقل عمر لحجز تصريح عمرة هو 5 سنوات بشرط عدم إصابتهم أو مخالطتهم لمصاب بفايروس كورونا”.

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ضوابط تواجد الأطفال في المسجد الحرام

وحددت “الحج والعمرة” ضوابط تنظم تواجد الأطفال في المسجد الحرام على النحو التالي:

1- قبل الزيارة يجب أن نحدث الأطفال عن حرمة المكان ورمزية تأدية المناسك.

2- التوعية بأهمية الهدور للحفاظ على طمأنينة المعتمرين.

3- التأكيد على حفط الممتلكات العامة.

4- أهمية النظافة وعدم سكب ماء زمزم.

5- عند الوصول يجب إخبار الطفل وشرح أركان النسك.

6- شرح أن التزام التعليمات يبدأ من هنا.

7- أثناء التواجد بالمسجد يجب أن يكون الكبار قدوة للأطفال في الدعاء والسلوك والتزام العبادة.

8- أثناء الصلاة يجب أن نبقي الأطفال إلى جانبنا.

9- يجب أن نضبط حركة الأطفال أثناء الصلاة.

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