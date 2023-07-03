عيار 22 يسجل 212 ريالاً.. استقرار أسعار الذهب المسجلة اليوم

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الاثنين 3 من يوليو 2023، حيث سجل عيار 24 نحو 231.41 ريالًا، فيما سجل عيار 22 نحو 212.13 ريالا.

عيار 21 يُسجل 202.49 ريالًا

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 202.49 ريالًا، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 173.56 ريالًا، وسعر الذهب عيار 14 نحو 134.99ريالًا.

* أسعار الذهب اليوم في المملكة :

1 – جرام ذهب عيار 24 بـ 231.41 ريال ريالا.

2 – جرام ذهب عيار 22 بـ 212.13 ريالا.

3 – جرام ذهب عيار 21 بـ 202.48 ريالا.

4 – جرام ذهب عيار 18 بـ 173.56 ريالا.

5 – جرام ذهب عيار 14 بـ 134.99 ريالًا.

6 – أونصة الذهب تُسجل اليوم 7182.55 ريالًا.