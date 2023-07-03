احذر.. 5 مخاطر عند التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة

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حذرت مدينة الملك سعود الطبية، من مخاطر جراء التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة.

وقالت عبر حسابها في موقع “تويتر”: “احذر من التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة، واحرص على الوقاية منها بشرب كمية كافية من السوائل، ولا تترك الأطفال داخل المركبات لفترة طويلة في النهار”.

وأوضحت أن التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة يترتب عليه:

-الإجهاد الحراري.

-ضربة الشمس.

-الطفح الجلدي.

-حروق الشمس.

-التشنجات الحرارية.

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الأعراض الصامتة لضربة الشمس

وأحد الأعراض الصامتة لضربة الشمس هو الشعور بالحر الشديد وليس التعرق، وإذا ظهرت علامات الإجهاد الحراري على شخص ما، فإنه يحتاج إلى تبريده وإعطائه سوائل.

ما أعراض ضربة الشمس الأخرى؟

عند الجلوس تحت أشعة الشمس لفترة طويلة، قد تواجه “الإجهاد الحراري”، والذي يحدث نتيجة استجابة الجسم الطبيعية لارتفاع درجة الحرارة، وفقدان الماء والملح بشكل مفرط، عادة من خلال التعرق المفرط.

وقد يؤدي هذا إلى المعاناة من الصداع والدوار والارتباك والشعور بالغثيان والتقلصات.

وفيما يلي الأعراض الخمسة الشديدة على الإصابة بضربة شمس:

-الشعور بالارتباك.

-عدم الاستجابة أو فقدان الوعي.

-الإصابة بنوبة.

-ارتفاع درجة الحرارة عن 40 درجة مئوية.

-التنفس السريع أو غير المنتظم.

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