خبير طقس يُحذر من بداية “الهقعة” وموجة حر قوية على معظم المناطق

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من بداية ما يسمى بـ”الهقعة” وموجة حر قوية على معظم مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن اليوم الاثنين الموافق 3 من يوليو تبدأ الجوزاء ومدتها 26 يومًا تظهر فيه نجوم الهقعة والهنعة لكل واحد منها 13 يومًا.

تحذير من رياح السموم، وجمرة “القيض” الحارة

وأضاف أن أهم الظواهر المناخية للجوزاء، تتمثل في أنها تكثر فيها رياح السموم، وفيها جمرة القيض حيث يبلغ الحر أشده.

كما أن فيها طباخ التمر، حيث تبدأ بواكير النخل بطرح بواكير الرطب في المدينة والأحساء ثم الرياض والقصيم ثم حائل والجوف.

وبين أن خلال الجوزاء، تزرع فيها بعض الخضار كالقرع والكوسة والخيار، وينقص النهار ويزيد الليل

وحذر الحصيني ، من أن بداية الهقعة هذا العام يوافق موجة حر من متوسطة إلى شبه قوية على معظم المناطق وهي الموجة الثالثة لهذا العام.

أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة مهيَّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وتابع المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان وعسير قد تمتد إلى منطقة الباحة.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية.

عوالق ترابية على نجران

في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من منطقة نجران.

“الدفاع المدني” يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا “الدفاع المدني” إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة.

وطالب بضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات.

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