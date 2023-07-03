الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
5 شهداء و27 إصابة.. والرئاسة الفلسطينية تُدين عدوان الاحتلال اليوم على جنين
تنويه مهم من “الحج والعمرة” بخصوص دخول الأطفال المسجد الحرام
إنفاق المستهلكين في المملكة يحقق أعلى له نمو منذ عامين
انخفاض أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال.. و اليورو بـ 4.07
عيار 22 يسجل 212 ريالاً.. استقرار أسعار الذهب المسجلة اليوم
احذر.. 5 مخاطر عند التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة

الرئيسية

 /

محليات

 /

خبير طقس يُحذر من بداية “الهقعة” وموجة حر قوية على معظم المناطق

خبير طقس يُحذر من بداية “الهقعة” وموجة حر قوية على معظم المناطق

خبير طقس يُحذر من بداية “الهقعة” وموجة حر قوية على معظم المناطق
١٠:٢٤:٢٣ ص، الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من بداية ما يسمى بـ”الهقعة” وموجة حر قوية على معظم مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن اليوم الاثنين الموافق 3 من يوليو تبدأ الجوزاء  ومدتها 26 يومًا تظهر فيه نجوم الهقعة والهنعة لكل واحد منها 13 يومًا.

تحذير من رياح السموم، وجمرة “القيض” الحارة

وأضاف أن أهم الظواهر المناخية للجوزاء، تتمثل في أنها تكثر فيها رياح السموم، وفيها جمرة القيض حيث يبلغ الحر أشده.

الصورة

كما أن فيها طباخ التمر، حيث تبدأ بواكير النخل بطرح بواكير الرطب في المدينة والأحساء ثم الرياض والقصيم ثم حائل والجوف.

وبين أن خلال الجوزاء، تزرع فيها بعض الخضار كالقرع والكوسة والخيار، وينقص النهار ويزيد الليل

وحذر الحصيني ، من أن بداية الهقعة هذا العام يوافق موجة حر من متوسطة إلى شبه قوية على معظم المناطق وهي الموجة الثالثة لهذا العام.

أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة مهيَّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

الصورة

وتابع المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان وعسير قد تمتد إلى منطقة الباحة.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية.

عوالق ترابية على نجران

في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من منطقة نجران.

“الدفاع المدني” يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا “الدفاع المدني” إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة.

وطالب بضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات.

اقرأ أيضًا:

منها مكة والرياض.. الأرصاد يُحذر من أمطار ورياح على عدة مناطق حتى المساء

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم أخبار الطقس الأرصاد الجوية الجوزاء الحصيني الطقس الطقس اليوم النشرة الجوية بداية الهقعة جمرة القيض حالة الطقس حالة الطقس اليوم حول الطقس درجات الحرارة اليوم طقس

مواد ذات صلة

المزيد
«سمة» تحذر من التوقيع على ورقة أو شيك على بياض

«سمة» تحذر من التوقيع على ورقة أو شيك على بياض

٠١:٥٦ م، الأحد، ٠٥ أغسطس ٢٠١٨
بدء تطبيق نظام الشركات الجديد بالمملكة

بدء تطبيق نظام الشركات الجديد بالمملكة

١٠:١٤ م، الأربعاء، ١٨ يناير ٢٠٢٣
بعد إجازة استمرت 82 يوماً.. الشورى يستأنف جلساته الاثنين المقبل

بعد إجازة استمرت 82 يوماً.. الشورى يستأنف جلساته الاثنين المقبل

١١:٢٣ م، الأربعاء، ٠٢ سبتمبر ٢٠١٥
بالأرقام.. أسعار السلع الغذائية تتضاعف خلال 5 أعوام وتربك حسابات الأسر المتوسطة

بالأرقام.. أسعار السلع الغذائية تتضاعف خلال 5 أعوام وتربك حسابات الأسر المتوسطة

١٢:٥٣ ص، الخميس، ٢٠ مارس ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *