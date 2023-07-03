انتبه.. رائحة العرق تشير إلى 3 مشاكل صحية خطيرة

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في حين أن العرق الذي يفرزه الجسم هو عملية طبيعية لتنظيم درجة الحرارة الداخلية، إلا أن رائحة العرق الكريهة قد تعكس أحيانًا وجود مشاكل صحية خطيرة، تتراوح من مرض السكري إلى فشل الكبد.

وقالت الدكتورة ديبورا لي، من صيدلية دكتور فوكس على الإنترنت: “العرق الطبيعي – الذي تنتجه الغدد الموجودة في مواقع في جميع أنحاء الجسم – لا يشم رائحة أي شيء (منه)”.

وأوضحت أنه “يتكون في الغالب من المياه المالحة، لكنه يحتوي أيضًا على بعض الأمونيا واليوريا والإيثانول (الكحول)”، مبينة أنه “عندما يختلط العرق مع البكتيريا الموجودة على سطح الجلد، يمكن أن تشم رائحته”.

وشددت على أهمية مراقبة أي تغيرات في رائحة الجسم، قائلة: “إذا تغيرت رائحة عرقك، أو إذا علق أشخاص آخرون على هذا، يجب أن تأخذ هذا الأمر على محمل الجد”، وفقًا لصحيفة “إكسبريس”.

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رائحة الأسيتون

تشير رائحة الأسيتون إلى مرض السكري. إذ أن المرضى الذين يعانون من ارتفاع السكر في الدم معرضون لخطر الإصابة بالحماض الكيتوني السكري (DKA).

وتصدر تلك الرائحة عندما لا يكون هناك ما يكفي من الأنسولين لتحطيم الكربوهيدرات للحصول على الطاقة. ثم يُجبر الجسم على حرق الدهون، وإنتاج الكيتونات بدلاً من ذلك.

قالت الدكتور لي: “نتيجة لذلك، يتراكم الأسيتون في مجرى الدم ويتم إطلاقه في العرق. في DKA يتم إطلاق الأسيتون في التنفس والعرق، وينبعث منه رائحة الفواكه – مثل قطرات الكمثرى”.

رائحة الأمونيا

يتميز عرق الأمونيا برائحته القوية المشابهة للبول، ويمكن أن يكون علامة على الفشل الكلوي.

قالت الطبيبة إن “معظم إفراز النيتروجين من الجسم يحدث في الكلى. عندما تتدهور الكلى، هناك تراكم لليوريا والأمونيا في مجرى الدم، والتي يتم إطلاقها في التنفس والعرق. يمكن أن يحدث الفشل الكلوي الحاد أحيانًا بشكل مفاجئ جدًا”.

رائحة البيض الفاسد والثوم

يمكن أن يؤدي مرض الكبد الحاد إلى رائحة كريهة بشكل خاص تشبه رائحة “البيض الفاسد والثوم”.

أرجعت الدكتور لي، سبب ذلك إلى “أن الكبد لايستطيع إفراز الكبريت ويخرج ثنائي ميثيل كبريتيد في العرق”.

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كيف تتحكم في رائحة جسمك؟

أوصت الدكتور لي بالنصائح التالية لأولئك الذين يحاولون معالجة الرائحة الكريهة:

-الاستحمام مرتين في اليوم.

-استخدم صابونًا مضادًا للبكتيريا، واغسل جيدًا منطقة الفخذ والأعضاء التناسلية والإبط.

-جرب خلط ملعقة صغيرة من بيروكسيد الهيدروجين مع ثمانية أونصات من الماء (يمكن استخدامها تحت الإبط لقتل بكتيريا الإبط).

-استخدم منشفة جافة ونظيفة.

-استخدم مضادًا قويًا للتعرق يحتوي على كلوريد الأمونيوم تحت ذراعيك (يجب أن يكون هذا أيضًا مزيلًا للعرق).

-احلق تحت إبطيك بانتظام.

-ارتدِ ملابس نظيفة كل يوم، بما في ذلك الجوارب النظيفة والسراويل الداخلية.

-اغسل أي ملابس رياضية متعرقة في كل مرة تستخدمها فيها.

-جرب استخدام مسحوق مزيل العرق في حذائك.

-تجنب تناول الأطعمة الغنية بالتوابل والثوم حيث يتم إخراجها في العرق.