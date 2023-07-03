إنفاق المستهلكين في المملكة يحقق أعلى له نمو منذ عامين

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بلغ إنفاق المستهلكين في المملكة خلال شهر مايو من العام الجاري نحو 107.4 مليار ريال، وبما يعادل 3.5 مليار ريال يوميًا، مقارنة بنحو 93.2 مليار خلال مايو 2022.

وحسب ما جاء في صحيفة “الاقتصادية”، واستنادًا إلى بيانات البنك المركزي “ساما”، زاد إنفاق المستهلكين داخل المملكة خلال مايو ، بأعلى مستوى منذ عامين، بعدما سجل زيادة بلغت 15.2% على أساس سنوي.

كما شكل الإنفاق من خلال نقاط البيع نحو 46.4 في المائة، من إجمالي الإنفاق خلال مايو الماضي، بواقع 49.8 مليار ريال، بعدما زادت المبيعات 17.5 % على أساس سنوي.

التجارة الالكترونية شكلت 11.8% من الانفاق

وأما مجال الإنفاق عبر التجارة الإلكترونية، من خلال بطاقات مدى، فقد شكل 11.8 % من إجمالي الإنفاق بواقع 12.71 مليار ريال، بعد ارتفاعها 39.3 %.

في حين نمت السحوبات النقدية بنحو 7.7 % إلى 44.93 مليار ريال، لتشكل نحو 41.8 % من الإنفاق.

وبالمقارنة مع شهر أبريل الماضي، فقد تراجع الإنفاق بنحو 3.7 %، حيث سجل حينها نحو 111.5 مليار ريال، فيما يعد إنفاق شهر مارس الماضيـ قياسيا بعد بلوغه 120.61 مليار ريال.

كما زاد إنفاق المستهلكين على قطاع المشروبات والأطعمةـ عبر عمليات نقاط البيع خلال مايو بنحو 19.3 % على أساس سنوي، حيث بلغ نحو 7.83 مليار ريال، مشكلا نحو 15.7 %.

كذلك ارتفع الإنفاق على قطاع “المطاعم والمقاهي” بنحو 12.3 %، حيث بلغت مبيعات نقاط البيع نحو 7.62 مليار ريال، حيث يشكل الإنفاق على القطاع نحو 15.3 %.

إرتفاع الانفاق على قطاع التعليم بنسبة 54%

وقد إرتفع حجم الإنفاق على قطاع التعليم في مايو، بنسبة 54 %، ليصل إلى 715.9 مليون ريال، ونحو 1.1 مليار ريال لكل من قطاع الفنادق، وكذلك الترفيه والثقافة.

وشكلت العاصمة الرياض 33 % ،من مبيعات نقاط البيع، حيث سجلت نموا في المبيعات بواقع 28.7 %، لتصل إلى 16.43 مليار ريال.

فيما زاد الإنفاق في مدينتي جدة والدمام بنحو 14.5 % و5 % خلال مايو 2023، لتصل إلى 7.2 و2.6 مليار ريال على التوالي.

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