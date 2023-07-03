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منها مكة والرياض.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار ورياح على عدة مناطق حتى المساء
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منها مكة والرياض.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار ورياح على عدة مناطق حتى المساء

منها مكة والرياض.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار ورياح على عدة مناطق حتى المساء

منها مكة والرياض.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار ورياح على عدة مناطق حتى المساء
٠٩:٤٧:٣٦ ص، الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا من فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المطرية المتوقعة تكون مصحوبة برياح هابطة مثيرة للأتربة، على هذه المناطق:

1 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل “بدر وينبع والمهد ووادي الفرع والحناكية”.

2 – منطقة الرياض، وتشمل ” الأفلاج والسليل والدوادمي والقويعية وعفيف وادي الدواسر”.

3 – منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد “.  .

4 – المنطقة الشرقية، وتشمل “الأحساء والعديد وبقيق وحرض وخريص والجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف ولنعيرية ورأس تنورة”.

5 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “عرفات ومزدلفة وأضم وميسان والخرمة والمويه وتربة ورنية والعرضيات والقنفذة والليث والجموم وبحرة وخليص”.

6 – منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة والدرب وبيش وفرسان ”.

7 – منطقة عسير، وتشمل “النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة”.

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الخفيفة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

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الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

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