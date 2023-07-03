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لأول مرة.. حصول 44 طالبًا على 100% في القدرات والتحصيلي

لأول مرة.. حصول 44 طالبًا على 100% في القدرات والتحصيلي

لأول مرة.. حصول 44 طالبًا على 100% في القدرات والتحصيلي
١٠:٠٧:٤٦ ص، الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حقق 44 من طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، العلامة الكاملة، وحصلوا على 100% في اختباري القدرات العامة والتحصيلي، على مستوى طلاب وطالبات المملكة.

وحسب إحصائيات هيئة تقويم التعليم والتدريب، التي أعلنت مؤخرًا، وصلت نسبة الطلاب المتفوقين، من تعليم الرياض، إلى 41.5%، في حين حصلت طالبات تعليم الرياض على نسبة 34.48%، وفقًا لصحيفة “عكاظ”.

وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتفوقين والمتفوقات، الذين حققوا أعلى الدرجات في اختباري القدرات والتحصيلي بمنطقة الرياض، في الصف الثالث الثانوي، 22 طالباً من أصل 53 طالباً على مستوى المملكة.

وحصلت 20 طالبة على أعلى الدرجات من أصل 58 طالبة، على مستوى المملكة، إضافة إلى طالب من إدارة تعليم الخرج، وطالبة من إدارة تعليم الزلفي.

مدير عام التعليم يهنئ الطلاب

وقد قام الدكتور حسن بن محسن خرمي المدير العام للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض،بتهنئة الطلاب والطالبات المتفوقين في اختبارات القدرات العامة والتحصيلي وأسرهم ومدارسهم بهذا الإنجاز المميز.

مشيدًا بهذه الجهود المتفانية من الجميع للوصول إلى هذا الإنجاز، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات التألق والتميز المتواصل في حياتهم الدراسية والوظيفية.
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الكلمات الدلالية:
اخبار التعليم اخبار الجامعات اختبار القدرات التحصيلي تفوق الطلاب

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