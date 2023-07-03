انتبه قبل أن تسقط في الفخ.. أسرار صناعة الشائعات

تواصل – فريق التحرير:

تعرف الشائعة على أنها خبر أو مجموعة من الأخبار تنتشر في المجتمع بشكل سريع، ويتم تداولها بين العامة، لكنها عادة ما تفتقر إلى المصدر الموثوق الذي يحمل أدلة على صحتها.

ويقول الكاتب الصحفي، رضا إبراهيم، عبر صحيفة “الجزيرة”، إن هناك ثلاث خصائص أساسية تنطبق على الشائعات:

الأولى تنتقل عن طريق الكلام الشفهي، بينما الثانية توفر معلومات حول شخص ما أو حدث ما أو حالة، في حين تعبر الخاصية الأخيرة عن الحاجات العاطفية للمجتمع ومدى سعادته بها.

كما تعني الشائعة استخدام العدو أو الخصم وسائل الدعاية أو غيرها من الوسائل النفسية، للتأثير أو لإرباك التفكير وتقويض الروح المعنوية.

والشائعة على ارتباط وثيق الصلة بمجموعة من الظواهر الاجتماعية والتنظيمية، بما في ذلك الإدراك الاجتماعي وتشكيل المواقف والحفاظ عليها، والتحيز والقوالب النمطية، وديناميات المجموعة والعلاقات بين الأفراد وبين المجموعات، والتأثير الاجتماعي والثقة التنظيمية والتواصل.

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الشائعات المتشددة

وفي تحليله لما سماها بـ “الشائعات المتشددة”، أوضح إبراهيم أنها “تهدف لتقويض ولاء الجماعة أو العلاقات الشخصية، كما وجد أن نقل الشائعات، قد يكون انعكاسًا لعملية تفسير جماعية”.

وعلى عكس شائعات الكوارث الطبيعية، رأى أن الشائعات التنظيمية “تميل دومًا إلى أن تكون دقيقة جدًا، لتأثر الدقة بالعوامل المعرفية والتحفيزية والظرفية والجماعية”.

واعتبر الكاتب أن “الشائعات تعد سمة دائمة للمشهد الاجتماعي والتنظيمي، كونها تجذب الانتباه وتثير المشاعر وتحرض على المشاركة وتؤثر في المواقف والأفعال، وهي موجودة بكل مكان مثلها مثل الأخبار، فالشائعة ذات أهمية حالية أو موضوعية، وتعد بشكل عام مهمة”.

لكنه بين أنه “على عكس الأخبار لا يتم التحقق منها أبدًا، فقد يكون المشاركون على دراية أو لا يكونون على دراية بأساس الشائعات غير المستقر، وقد يعتبرونها حقيقة، ومع ذلك فإن الدليل الداعم المشكوك فيه أو الناقص، هو سمة أساسية محددة للشائعات”.

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الشائعات تملأ فراغ المعلومات

وذكر أنه “وفي العادة تتم مناقشة الشائعات من قبل الأشخاص الذين يحاولون فهم موقف غامض أو إدارة تهديد جسدي أو نفسي، وفي مواجهة الوضع الغامض الذي يكون فيه معنى الأحداث الجارية غير واضح، أو احتمال وقوع أحداث مستقبلية غير مؤكد، ليملأ الناس فراغ المعلومات لديهم، بسيل منهمر من المضاربة والمناقشة والتقييم”.

واعتبر أن “مثل هذه المحاولات الجماعية لصنع المعنى، توظف الشائعات على اعتبارها فرضيات عمل، وقد تساعد الشائعات هؤلاء الأشخاص أيضًا على إدارة التهديد الجسدي أحيانًا، عن طريق تحذيرهم حول كيفية تجنب حدث سلبي محتمل في المستقبل”.

وضرب أمثلة على ذلك منها: التحذير باقتراب تسونامي، أو بقرب ظهور وباء ما تفشيه سيؤدي إلى الهلاك.

وقال إنه في كثير من الأحيان توفر الشائعات بشكل مبسط إحساسًا نفسيًا بالسيطرة على التهديد، من خلال المساعدة على فهم الأحداث السلبية وتفسيرها.

وتابع: “وقد تساعد الشائعات أيضًا في إدارة التهديدات، التي يتعرض لها الحس النفسي للفرد، عن طريق الانتقاص من المجموعات التي لا يرتبط المرء بها، لأن إحدى طرق بناء الذات هي التقليل من شأن الآخرين، وقد تؤدي الشائعات بالطبع أكثر من وظيفة من هذه الوظائف، كما هو الحال عندما يناقش الناس الشائعات لفهم موقف يمثل تهديداً بطريقة تقلل من شأن مجموعة اجتماعية أخرى”.

وأوضح إبراهيم أن “الشائعات هي ما يفعله الناس بشكل جماعي، عندما يجدون أنفسهم في ظروف غير واضحة أو يحتمل أن يكونون مهددين، ويتم الخلط في أحياناً كثيرة بين الشائعات وبين “القيل والقال” أي النميمة”.

وبين أن “هناك اختلافات مهمة فيما بينهما، ففي الوقت الذي تبدو فيه الشائعات معلومات غير مؤكدة يتم تداولها لفهم وإدارة التهديد، فإن النميمة عبارة عن محادثة اجتماعية تقييمية حول الأفراد، التي قد يتم التحقق منها أو لا يتم التحقق منها”.