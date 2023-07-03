الشروط والتخصصات.. “أرامكو” تعلن برنامج التدرج المنتهي بالتوظيف لهؤلاء الخريجين

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أعلنت شركة أرامكو عن فتح باب التسجيل في برنامج التدرج لخريجي وخريجات الكليات “VCGNEP” للعام “2023”.

وأوضحت أن هذا البرنامج مخصص للحصول على المهارات المطلوبة لأداء وظائف التشغيل والصيانة والوظائف الإدارية والكتابية لخريجي وخريجات الكليات التقنية والصناعية والاتصالات السلكية واللاسلكية وخريجي وخريجات كلية المجتمع والكليات المهنية ومعاهد الإدارة.

شروط القبول

1- ألا يزيد عمر المتقدم أو المتقدمة عن 28 سنة هجرية.

2 – ألا يكون قد مضى على تخرج المتقدم أو المتقدمة من الدبلوم أكثر من 3 سنوات.

3- أن يكون المعدل التراكمي (2.00 من 4.00) فأعلى أو (3.00 من 5.00) فأعلى.

4 – أن يكون المتقدم أو المتقدمة من خريجي الكليات والمعاهد والتخصصات الموضحة أعلاه.

الميزات أثناء الدراسة كمتدرج

– راتب شهري.

– توفير السكن بحسب خطة الشركة.

– مواصلات مجانية على حافلات أرامكو.

– رعاية طبية مجانية وفقاً لخطط الشركة.

– استخدام المرافق الترفيهية التابعة للشركة.

– دروس تقوية لتوفير دعم إضافي عند الحاجة.

– استخدام خدمات الطيران التابعة للشركة داخل المملكة.

– إجازة شهر رمضان بالإضافة إلى أيام الإجازة السنوية الرسمية العامة والإجازات الخاصة بمركز التدريب وفقاً للتقويم السنوي لإدارات التدريب.

الميزات كموظف في الشركة

– بدل سكن سنوي.

– إمكانية الحصول على راتب إضافي سنوي.

– استخدام المرافق الترفيهية التابعة للشركة.

– مواصلات مجانية على حافلات أرامكو.

– الرعاية الطبية للموظف وزوجته وأطفاله ووالديه.

– استخدام خدمات الطيران التابعة للشركة داخل المملكة.

– خيار المشاركة في خطة الادخار الخاصة بموظفي الشركة.

– خيار المشاركة في برنامج تملك البيوت الخاص بموظفي الشركة.

– راتب شهري لكل شهر ميلادي بالإضافة لراتب إضافي خلال شهر رمضان.

– إجازة سنوية مدتها 30 يوماً بالإضافة إلى العطل الرسمية حسب تقويم أيام العمل الخاص بالشركة.

– الاستفادة من التخفيضات المقدمة لموظفي الشركة داخل المملكة وحول العالم مثل الفنادق الكبرى وشركات الطيران الدولية وشركات تأجير السيارات.

– يتم تحديد الراتب والدرجة الوظيفية حسب سياسة الشركة بعد إكمال البرنامج.

– للإطلاع على قائمة التخصصات المتاحة والكليات الموصى بها: إضغط هنا

– لتنزيل أمثلة على اختباري تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية والرياضيات: اضغط هنا

طريقة التقديم

التقديم عن طريق هذا الرابط من الإثنين 1444/12/15هـ (الموافق 2023/7/3م) الساعة (8:00 صباحاً)، ويستمر حتى الأحد 1444/7/21هـ (الموافق 2023/7/9م) الساعة (3:30) ظهراً.