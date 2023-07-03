نصيحة غالية.. “الخثلان” يوجه رسالة إلى من أكرمه الله بأداء الحج

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وجه أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، رسالة إلى من كل من أكرمه الله تعالى بأداء فريضة الحج.

رسالة إلى من أكرمه الله بأداء الحج

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن من أكرمه الله عز وجل بتأدية فريضة الحج فإنه قد قام برحلة العمر، وعليه أن يحمد الله على نعمة التوفيق.

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وأضاف أن من يسر الله له حج بيته الحرام وأداء النسك، عليه أن يسأل ربه القبول، لأن العبرة ليست بالعمل وإنما بالقبول، فيسأل الله عز وجل أن يجعل حجه مبرورًا.

الذكر والاستغفار بعد أداء الفرائض والعبادات

وأشار إلى أنه ينبغي على حجاج بيت الله الحرام الإكثار من ذكر الله تعالى بعد فراغهم من الحج، إضافة إلى أن الله تعالى أمر بالاستغفار عند الفراغ من العبادات.

ماذا يلزم الحاج بعد الفراغ من أداء المناسك؟

وأوضح أن الحاج إذا قضى نسكه فإن الله تعالى يقول: “فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم”، يعني عند الانتهاء من مناسك الحج اذكروا الله تعالى ذكرًا كثيرًا.