عاجل.. صحة الرياض تحذر من احتجاز المرضى وجثامين الموتى لهذه الأسباب

تواصل ـ فريق التحرير:

أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، قرارًا بمنع احتجاز الجثامين والمرضى والأوراق الثبوتية بسبب المطالبات المالية.

وشددت «الصحة» في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: أنه “حسب المادة الثلاثين من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية.

تسليم الجثامين وخروج المرضى أو المواليد، هو حق للشخص نفسه، أو ولي أمره أو ذوي المتوفى، وليس مشروطًا بأي إجراء مالي”.

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لا يحق الاحتفاظ بالجثث مقابل المستحقات

وأضافت «الصحة»: «لا يحق للمؤسسة الصحية مقابل طلبات: الإلزام بتوقيع سندات مالية، أو الاحتفاظ بجثث المتوفين، مقابل مستحقات مالية.

أو الاحتفاظ بالأوراق الثبوتية مقابل مستحقات مالية، أو احتجاز المواليد، أو احتجاز المرضى وعدم السماح لهم بالخروج».

جولات رقابية لرصد المخالفات

وأعلنت «الصحة» أنها ستقوم بجولات رقابية لرصد الملاحظات، وإحالة المخالفات إلى اللجان المختصة، مشيرة إلى أن للمؤسسة الصحية اتخاذ الإجراءات النظامية لتحصيل مستحقاتها.

وحثت الجميع على الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات المخالفة.