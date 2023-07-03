الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
عاجل.. تنويه مهم من “الحج والعمرة” بخصوص دخول الأطفال المسجد الحرام
إنفاق المستهلكين في المملكة يحقق أعلى له نمو منذ عامين
انخفاض أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال.. و اليورو بـ 4.07
عيار 22 يسجل 212 ريالاً.. استقرار أسعار الذهب المسجلة اليوم
احذر.. 5 مخاطر عند التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة
خبير طقس يُحذر من بداية “الهقعة” وموجة حر قوية على معظم المناطق

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

عاجل.. صحة الرياض تحذر من احتجاز المرضى وجثامين الموتى لهذه الأسباب

عاجل.. صحة الرياض تحذر من احتجاز المرضى وجثامين الموتى لهذه الأسباب

عاجل.. صحة الرياض تحذر من احتجاز المرضى وجثامين الموتى لهذه الأسباب
١٠:٠٥:٣١ ص، الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٣
0

تواصل ـ فريق التحرير:

أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، قرارًا بمنع احتجاز الجثامين والمرضى والأوراق الثبوتية بسبب المطالبات المالية.

وشددت «الصحة» في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: أنه “حسب المادة الثلاثين من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية.

تسليم الجثامين وخروج المرضى أو المواليد، هو حق للشخص نفسه، أو ولي أمره أو ذوي المتوفى، وليس مشروطًا بأي إجراء مالي”.

اقرأ أيضًا:

الصحة تطلق حملة صيفك ضيفك.. لحماية المواطنين من الاضطرابات

لا يحق الاحتفاظ بالجثث مقابل المستحقات

وأضافت «الصحة»: «لا يحق للمؤسسة الصحية مقابل طلبات: الإلزام بتوقيع سندات مالية، أو الاحتفاظ بجثث المتوفين، مقابل مستحقات مالية.

أو الاحتفاظ بالأوراق الثبوتية مقابل مستحقات مالية، أو احتجاز المواليد، أو احتجاز المرضى وعدم السماح لهم بالخروج».

جولات رقابية لرصد المخالفات

وأعلنت «الصحة» أنها ستقوم بجولات رقابية لرصد الملاحظات، وإحالة المخالفات إلى اللجان المختصة، مشيرة إلى أن للمؤسسة الصحية اتخاذ الإجراءات النظامية لتحصيل مستحقاتها.

وحثت الجميع على الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات المخالفة.

الصورة

الكلمات الدلالية:
احتجاز المرضى ارامكو الخريجين المرضى برنامج تدريبي جثامين الموتي صحة الرياض فرص وظيفية مستحقات مالية وظائف ارامكو

مواد ذات صلة

المزيد
توضيح هام من الموارد البشرية: صاحب العمل يتحمل رسوم تغيير مهنة العامل الأجنبي

توضيح هام من الموارد البشرية: صاحب العمل يتحمل رسوم تغيير مهنة العامل الأجنبي

٠٢:١٢ ص، السبت، ٢١ يناير ٢٠٢٣
بعد ارتفاع البيض.. قفزة في أسعار البطاطس والبن

بعد ارتفاع البيض.. قفزة في أسعار البطاطس والبن

٠٢:١٨ ص، الأثنين، ١٦ يناير ٢٠٢٣
وزير الصحة: لقاح «كورونا» سيتوفر خلال 3 أسابيع في جميع مناطق المملكة (فيديو)

وزير الصحة: لقاح «كورونا» سيتوفر خلال 3 أسابيع في جميع مناطق المملكة (فيديو)

٠٤:٤٣ م، الثلاثاء، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٠
جدة.. حكم بزيارة 10 مرضى وحفر 5 قبور على فتاتين وشابين أقاموا حفلة ماجنة

جدة.. حكم بزيارة 10 مرضى وحفر 5 قبور على فتاتين وشابين أقاموا حفلة ماجنة

٠٨:٠١ ص، الثلاثاء، ٠٩ يونيو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *