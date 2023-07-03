عاجل.. نجاحك بين يديك.. أهم 10 نصائح للمقبلين على اختبار الرخصة المهنية

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كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب أنه يمكن استخدام نتائج اختبارات كفايات المعلمين والمعلمات إلى نهاية عام 2023م لإصدار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية.

10 نصائح للمقبلين على اختبار الرخصة المهنية

وحسب خبراء التعليم، فإن هناك عدد من النصائح عن اختبارات الرخصة المهنية بشكل عام، نبرزها فيما يلي:

1 – خد وقتًا كافيًا من النوم وابتعد أن أمر يزعجك مهما كانت أهميته.

2 – تجهز واستعد واحضر في مقر الاختبار قبل موعده بنصف ساعة.

3 – لا تعتد على الترتيب في ورقة الإجابة.

4 – ضرورة استخدام كتيب الأسئلة كمسودة حل.

5 – لا تترك سؤالًا فارغًا دون تظليل وتأجله لوقت لاحق.

6 – لا تأخذ وقتًا طويلًا في أي سؤال، دقيقة لكل سؤال”.

7 – ركز في كلمات “ما عدا” أو “باستثناء” أو ما يدل على هذه المعنى.

8 – اقرأ السؤال بتركيز والجواب الذي تشك فيه اختر الإجابة الغريبة من ضمن هذه الاختيارات.

9 – وضع دائرة أو خط تحت الكلمات المفتاحية لربط أجزاء السؤال حتى الوصول للإجابة.

10 – اجعل لك كلمات ربط لبعض القوانين اللغوية أو الكمية أو ترتيبات في بعض النظريات، واقرأها قبل نصف ساعة من دخول الاختبار.

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وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب أعلنت عن بدء إجراء اختبارات التخصص للمعلمين والمعلمات الراغبين في الحصول على الرخصة المهنية الذين أنهوا إجراءات التسجيل.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة عن آلية إعلان نتائج الاختبارات الرقمية والورقية، والمدة المقررة لظهور النتيجة بعد تأدية الاختبار.

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خطوة بخطوة.. الاطلاع على نتائج اختبارات الرخصة المهنية إلكترونيا

وأوضحت أنه يمكن التواصل عبر منصة الدعم الموحدة في حال عدم ظهور النتيجة خلال المدة المحددة.

الاطلاع على نتائج اختبارات الرخصة المهنية إلكترونيًا

كما أتاحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، الاطلاع على تفاصيل نتائج اختبارات الرخصة المهنية عبر نظام الإلكتروني.

7 خطوات للاستعلام عن النتائج

ويمكن الاستعلام عن النتائج عبر اتباع الخطوات التالية:

1 – الدخول على موقع نظام الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية (اضغط هنا) .

2 – كتابة الاسم وكلمة المرور الخاصين بحساب المستعلم.

3 – إرسال رمز التحقق المؤقت إلى الجوال، يجب كتابته في المكان المخصص له.

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4 – بعد ذلك يتوجه إلى نموذج الاستعلام عن نتائج الرخصة المهنية 1444.

5 – بعد ذلك الضغط علي كلمة عرض ليتم ظهور جميع التفاصيل الخاصة بالنتيجة.

6 – في حالة ظهور عبارة “لا يوجد نتائج” يجب الضغط مرة أخرى على خيار “النتائج”.

7 -يجب كتابة كافة البيانات المطلوبة في نموذج الاستعلام بشكل صحيح، ثم الضغط على إرسال.