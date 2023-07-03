تفاصيل جديدة حول جريمة حرق المصحف.. ورد قوي من المملكة

تواصل ـ فريق التحرير:

أكد الكاتب مبارك آل عاتي، أن قيام متطرف بحرق نسخة من المصحف، كان بإذن من محكمة سويدية وتحت حماية الأمن، وهذا يؤكد بأنها شريكة في هذا الجرم.

كما أشار أستاذ الإعلام السياسي علي العنزي إلى أن أخطر ما يواجه الشعوب هي الكراهية وازدراء الأديان، ويجب أن تكون هناك قوانين رادعة تجاه المتطرفين.

رد فعل قوي من المملكة

وكانت المملكة قد استدعت سفيرة السويد على خلفية حرق نسخة من المصحف، وأبلغتها استنكارها لما وصفته بالعمل “الشائن”.

مطالبة إياها بوقف كافة الأعمال التي تناقض قيم “التسامح والاعتدال”.

وطالبت المملكة “الحكومة السويدية بوقف كافة الأعمال، التي تتناقض بشكل مباشر مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف، وتقوض الاحترام المتبادل الضروري للعلاقات بين الشعوب.

كما دعت دول منظمة التعاون الإسلامي، إلى اتخاذ تدابير جادة، تسمح بتجريم انتهاك المقدسات، وضمان ألا تكون حرية التعبير غطاء لارتكاب جرائم تحرض على الكراهية والعنف.

الحكومة السويدية تدين الجريمة

وبعد تصاعد الأزمة عربياً وإسلامياً أكدت الحكومة السويدية، إدانتها لإحراق رجل عراقي يقيم في السويد نسخة من المصحف أمام مسجد ستوكهولم الرئيس.

معتبرة ما قام به عملاً “معادياً للإسلام”، في موقف أتى بعيد دعوة منظمة التعاون الإسلامي، الدول الأعضاء لاتخاذ إجراءات لمنع تكرار أفعال مماثلة.

وقالت وزارة الخارجية السويدية،إن الحكومة السويدية تتفهم بالكامل أن الأعمال المعادية للإسلام التي يرتكبها أفراد خلال تظاهرات في السويد يمكن أن تكون مسيئة للمسلمين.

وأنها تدين بشدة هذه الأعمال التي لا تعكس بأي حال من الأحوال آراء الحكومة السويدية”.

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