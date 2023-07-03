الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. رد المملكة على تدنيس المصحف وعقوبة بيع الذهب المقلّد
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عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. رد المملكة على تدنيس المصحف وعقوبة بيع الذهب المقلّد

عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. رد المملكة على تدنيس المصحف وعقوبة بيع الذهب المقلّد

عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. رد المملكة على تدنيس المصحف وعقوبة بيع الذهب المقلّد
٠٨:٠٣:٤٤ ص، الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، من الساعة 12 منتصف الليل، وحتى 8 من صباح اليوم الاثنين، والتي جاء أبرزها كالتالي:

المملكة ترد ببيان قوي تجاه إهانة القرآن وتوجه رسالة حازمة للسويد

أعلنت وزارة الخارجية، استدعاء سفيرة السويد لدى المملكة وتبلغها رفض المملكة القاطع لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مسجد ستوكهولم المركزي في السويد بعد عيد الأضحى.

اليوم.. بشرى سارة تعلنها سفارة المملكة في مصر بخصوص "التأشيرة الإلكترونية"

“وقذف في قلوبهم الرعب”.. المتطرف حارق المصحف يظهر مرتجفا ويرتعد خوفا (فيديو)

ظهر الشخص المتطرف الذي أحرق المصحف في السويد، وهو يرتجف ويرتعد من الخوف.

حاج ألماني: قرأت القرآن فعلمت أنه كلام الله الصادق فدخلت الإسلام

كشف حاج ألماني تفاصيل دخوله الإسلام عن قناعة، بسبب قراءته للقرآن وتيقنه أنه كلام الله حقا.

“الأرصاد” يتوقع أمطارًا رعدية على 3 مناطق ورياحًا متربة بالشرقية ونجران

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة مهيَّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

الأحد القادم.. بدء اختبارات مكملي خريجي الثانوية

تبدأ إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة اعتبارًا من الأحد القادم في إجراء اختبارات مكملي ومكملات الثانوية العامة المتوقع تخرجهم هذا العام.

حراج يتزين برطب المدينة المنورة.. ماذا عن الأسعار (فيديو)

وثق مقطع فيديو متداول، ترويج وبيع أنواع مختلفة من الرطب في حراج الرطب بالمدينة المنورة يوم الأحد 14 ذي الحجة.

السجن والغرامة.. تعرف على عقوبة بيع الذهب المقلّد

تنفذ الفرق الرقابية بوزارة التجارة زيارات تفتيشية على منافذ بيع الذهب؛ للتأكد من التزامها بنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

عاجل.. السجن والغرامة.. تعرف على عقوبة بيع الذهب المقلّد

6 ضوابط لبيع وتأجير الوحدات العقارية.. وهذه الجهات تتعامل مع اللجنة المختصة

كشفت مصادر عن صدور الموافقة على تعديل الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة،

“القمر البدر”.. فلكية جدة : أول قمر عملاق لعام 2023 .. اليوم

يرصد القمر البدر لشهر ذو الحجة بسماء الوطن العربي اليوم ، وسيمثل القمر العملاق الأول هذه السنة ، حيث سيكون أقرب قليلا إلى الأرض من المعتاد مما سيجعل حجمه الظاهري أكبر وإضاءته أكثر إشراقا.

“دليفري” يخترق موكب “بايدن”.. وهذا ما حدث (فيديو)

اخترق عامل توصيل أمريكي موكب الرئيس جو بايدن بطريقة غريبة، في الوقت الذي قام فيه ضابط شرطة بإنقاذ الموقف.

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