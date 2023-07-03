تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، من الساعة 12 منتصف الليل، وحتى 8 من صباح اليوم الاثنين، والتي جاء أبرزها كالتالي:

أعلنت وزارة الخارجية، استدعاء سفيرة السويد لدى المملكة وتبلغها رفض المملكة القاطع لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مسجد ستوكهولم المركزي في السويد بعد عيد الأضحى.

ظهر الشخص المتطرف الذي أحرق المصحف في السويد، وهو يرتجف ويرتعد من الخوف.

كشف حاج ألماني تفاصيل دخوله الإسلام عن قناعة، بسبب قراءته للقرآن وتيقنه أنه كلام الله حقا.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة مهيَّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

تبدأ إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة اعتبارًا من الأحد القادم في إجراء اختبارات مكملي ومكملات الثانوية العامة المتوقع تخرجهم هذا العام.

وثق مقطع فيديو متداول، ترويج وبيع أنواع مختلفة من الرطب في حراج الرطب بالمدينة المنورة يوم الأحد 14 ذي الحجة.

تنفذ الفرق الرقابية بوزارة التجارة زيارات تفتيشية على منافذ بيع الذهب؛ للتأكد من التزامها بنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

كشفت مصادر عن صدور الموافقة على تعديل الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة،

يرصد القمر البدر لشهر ذو الحجة بسماء الوطن العربي اليوم ، وسيمثل القمر العملاق الأول هذه السنة ، حيث سيكون أقرب قليلا إلى الأرض من المعتاد مما سيجعل حجمه الظاهري أكبر وإضاءته أكثر إشراقا.

اخترق عامل توصيل أمريكي موكب الرئيس جو بايدن بطريقة غريبة، في الوقت الذي قام فيه ضابط شرطة بإنقاذ الموقف.