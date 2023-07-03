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مشهد مهيب..عصف مطري ورعدي قوي بسحابة الطوال الهائلة في جازان
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مشهد مهيب..عصف مطري ورعدي قوي بسحابة الطوال الهائلة في جازان

مشهد مهيب..عصف مطري ورعدي قوي بسحابة الطوال الهائلة في جازان

مشهد مهيب..عصف مطري ورعدي قوي بسحابة الطوال الهائلة في جازان
٠٧:٤٣:٥١ ص، الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء متقلبة وحالة من الطقس غير المستقر، تعرضت منطقة جازان جنوب المملكة لعصف مطري ورعدي قوي صاحب سحابة الطوال الهائلة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، قوة العصف المطري والرعدي في سحابة الطوال الهائلة بمنطقة جازان

أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة مهيَّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وتابع المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان وعسير قد تمتد إلى منطقة الباحة.

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رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية.

عوالق ترابية على نجران

في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من منطقة نجران.

“الدفاع المدني” يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا “الدفاع المدني” إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة.

وطالب بضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات.

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