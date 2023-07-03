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الدرجة الكاملة.. طالب يكشف سر تفوقه في اختبارات القدرات العامة (فيديو)

الدرجة الكاملة.. طالب يكشف سر تفوقه في اختبارات القدرات العامة (فيديو)

الدرجة الكاملة.. طالب يكشف سر تفوقه في اختبارات القدرات العامة (فيديو)
٠٧:٣٤:٠٠ ص، الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الطالب محمد الهزيم الذي حقق 100 في المئة في اختبارات القدرات العامة، تفاصيل حصوله على الدرجة الكاملة.

وأضاف في تصريحات إلى فضائية “الإخبارية”: “بعدما خرجت من مقر الاختبار انتظرت نتيجة الاختبار بفارغ الصبر، كنت متوترًا وخائفًا من كلام الطلاب السلبي عن هذا الاختبار”.

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وتابع: كنت أفتح موقع قياس بشكل متكرر لحين نزول الدرجة، والحمد لله كانت النتيجة 95 في المئة بالمحاولة الأولى، وبعدها بشهر دخلت المحاولة الثانية، وحينها كنت مرتاحًا وواثقًا من نفسي، والحمد حصلت على الدرجة النهائية 100 في المئة”.

وأردف قائلاً: “كنت متوقعًا حصولي على هذه الدرجة، لأن أي مجهود تبذله في أي عمل بإذن الله ستحصل على النتيجة التي تُرضيك”.

اختبار القدرات العامة

يشار إلى أن اختبار القدرات العامة هو اختبار القبول الموحد للكلية في الجامعات.

ويتقدم له الطلاب والطالبات المواطنون والوافدون في المرحلة الثانوية بجانب الاختبار التحصيلي للطلاب واختبار القبول للطالبات.

وتبلغ عدد الاختبارات خمسة، واحد منها ورقي وأربعة محوسب.

ويقيس القدرات المتعلقة بعمليات التعلم -كالقدرة التحليلية والاستدلالية- لدى خريجي الثانوية العامة، والراغبين بالالتحاق بالجامعات التعليم العالي.

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