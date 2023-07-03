خدمة اليوم.. خطوات طلب رصيد تأشيرات للتوسع في نشاط الاستقدام

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، اليوم الاثنين، أهم الخطوات اللازمة لتقديم طلب رصيد تأشيرات للتوسع في نشاط الاستقدام.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الخدمة تُتيح للمنشآت طلب رصيد تأشيرات، إما بمبرر تأسيس، أو توسع في النشاط، عبر هذه الخطوات:

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الخطوات

1 – ادخل على الخدمات.

2 – قدّم الطلب.

شروط استخدام الخدمة

1 – التسجيل في خدمة النفاذ الوطني الموحد.

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خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً.

وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 19911″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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