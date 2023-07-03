موسكو نقلت 700 ألف طفل من أوكرانيا إلى روسيا

تواصل – وكالات:

قال رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، مجلس الشيوخ، جريجوري كاراسين، إن روسيا جلبت نحو 700 ألف طفل من مناطق الصراع في أوكرانيا إلى الأراضي الروسية.

وكتب كاراسين في قناته على تيليجرام: “في السنوات الأخيرة وجد آلاف الأطفال ملاذاً معنا، هرباً من القصف في مناطق الصراع في أوكرانيا”.

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ترحيل الأطفال إلى روسيا بشكل غير قانوني

وتقول موسكو إن برنامجها المتمثل في جلب أطفال من أوكرانيا إلى الأراضي الروسية “يهدف إلى حماية الأيتام والأطفال، الذين أصبحوا وحيدين في مناطق الصراع ولا يجدون من يرعاهم.

لكن أوكرانيا تقول إن الكثير من الأطفال “جرى ترحيلهم بشكل غير قانوني”، فيما تقول الولايات المتحدة إن آلاف الأطفال “أجبروا على ترك منازلهم”.

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عمليات نقل الأطفال تمت في الشهور الأولى من الحرب

وجرت معظم عمليات نقل الأطفال في الأشهر القليلة الأولى من الحرب..

وقبل أن تبدأ أوكرانيا هجومها المضاد الرئيس لاستعادة الأراضي التي احتلتها روسيا في الشرق والجنوب أواخر أغسطس.

وفي يوليو، أشارت تقديرات الولايات المتحدة إلى أن روسيا “رحلت قسراً” 260 ألف طفل..

بينما تقول وزارة إعادة دمج الأراضي المحتلة في أوكرانيا إن 19.492 طفلاً أوكرانياً “جرى نقلهم بشكل غير قانوني”.

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