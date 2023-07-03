3 أسباب تؤدي إلى انخفاض أسعار النفط

تواصل – وكالات:

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، بسبب المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، واحتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي برفع أسعار الفائدة.

إضافة إلى التوقعات بتقليص الإمدادات في ظل التخفيضات التي أعلنتها مجموعة أوبك+.

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انخفاض أسعار خام برنت

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتًا أي 0.3 بالمئة إلى 75.21 دولار للبرميل بحلول الساعة 0044 بتوقيت جرينتش بعد أن استقرت على ارتفاع 0.8 بالمئة يوم الجمعة.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتًا أي 0.3 بالمئة مسجلاً 70.41 دولار بعد أن أغلق مرتفعا 1.1 بالمئة في الجلسة السابقة.

وهبط برنت للربع الرابع على التوالي بنهاية يونيو، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط انخفاضًا فصليًا ثانيًا حيث تباطأ أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، في الربع الثاني.

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تباطؤ الاقتصاد العالمي

ونمت المخاوف من حدوث مزيد من التباطؤ الذي يلحق الضرر بالطلب على الوقود بعد أن أظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال يفوق هدف البنك المركزي البالغ 2% وأثارت توقعات بأن يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وقال محللو بنك أستراليا الوطني في مذكرة إن “التعليقات المتشددة بخصوص أسعار الفائدة لا تزال تثير المخاوف بشأن توقعات الطلب التي تؤثر على الأسعار”.

ومن شأن ارتفاع أسعار الفائدة أن يؤدي إلى تعزيز العملة الأمريكية مما يجعل السلع أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى ويقلل أيضا الطلب على النفط.

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توقعات بارتفاع الأسعار

ويتوقع بعض المحللين تقليص الإمدادات وارتفاع الأسعار في النصف الثاني من العام، بعد أن تعهدت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بخفض الإنتاج نحو مليون برميل إضافي يوميا في يوليو، في حين تعمل الولايات المتحدة على تجديد احتياطيها الإستراتيجي من النفط تدريجيًا.

وأظهر مسح لرويترز أن إنتاج أوبك من النفط تراجع بشكل طفيف فقط في يونيو، حيث حدت زيادات الإنتاج في العراق ونيجيريا من تأثير الخفض من منتجين آخرين.