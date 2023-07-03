عاجل.. “الأرصاد” يتوقع أمطارًا رعدية على 3 مناطق ورياحًا متربة بالشرقية ونجران

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة مهيَّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

أمطار ورياح وبرد على 3 مناطق

وتابع المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان وعسير قد تمتد إلى منطقة الباحة.

اقرأ أيضًا:

منها مكة والمدينة.. تحذير عاجل لـ”الأرصاد” من أمطار وأتربة على 5 مناطق حتى المساء

رياح متربة على الشرقية

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية.

عوالق ترابية على نجران

في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من منطقة نجران.

اقرأ أيضًا:

أمطار بجازان وعسير والباحة.. “الأرصاد” يتوقع رياحًا نشطة على 7 مناطق

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة.

تصل الى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين وتصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

وحالة البحر متوسط الموج، ويكون مائج على الجزء الجنوبي مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. توقعات الطقس: تساقط للبرد على مكة والمدينة وأمطار غزيرة على عسير

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي.

وبسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.