الأحد القادم.. بدء اختبارات مكملي خريجي الثانوية

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تبدأ إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة اعتبارًا من الأحد القادم في إجراء اختبارات مكملي ومكملات الثانوية العامة المتوقع تخرجهم هذا العام.

5 أيام لاختبارات مكملي خريجي الثانوية

وذلك بهدف تمكينهم من التسجيل في الجامعات والقطاعات التعليمية العليا للعام الدراسي القادم، عبر لجان مركزية على مستوى الإدارات التعليمية، وستستمر الاختبارات لمدة خمسة أيام، وفقًا لـ”عكاظ”.

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ضوابط الاختيار على مستوى إدارة التعليم

وكانت وزارة التعليم أكدت في وقت سابق أن يكون الاختبار على مستوى إدارة التعليم وفق ضوابط وآليات؛ منها:

– أن يشكل مدير التعليم لجنة إشرافية برئاسته وعضوية كل من المساعدين للشؤون التعليمية ومدير الاختبارات والقبول للإشراف ومتابعة أعمال الاختبارات.

– وتتمثل مهماتهم في حصر الطلاب المتوقع تخرجهم على مستوى إدارة التعليم وتحديد وتجهيز المقر الذي سيطبق فيه الاختبار على أن يتسع الاختبار لـ500 طالب، وفي حال زاد العدد عن ذلك يمكن للإدارة فتح مقر آخر.

– تقوم اللجنة الإشرافية بتشكيل اللجنة التنفيذية ويرأسها مشرف تربوي وبعضوية مدير للمقر ومعلمين في المواد المستهدفة (معلم لكل تخصص) وموظف اتصالات إدارية وحارس للمقر.

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مهمات اللجنة التنفيذية بإدارة التعليم

– وتتولى اللجنة التنفيذية بإدارة التعليم تنفيذ أعمال الاختبارات، ومن مهماتها تحديد المواد الدراسية المستهدفة.

وإعداد جدول للاختبارات، وتجهيز نماذج الاختبارات والنماذج البديلة، ومراقبة اللجان، والتصحيح والرصد وإخراج النتائج.

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