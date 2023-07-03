بقوة 641 حصانًا.. ترقيات مميزة لسيارة “بي إم دبليو” M3 TOURING (صور)

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أضافت شركة مانهارت الألمانية والمتخصصة في مجال تعديل السيارات، حزمة جديدة من الترقيات للسيارة بي إم دبليو M3 TOURING.

حيث تضمنت العديد من التجهيزات الداخلية والخارجية المميزة، بالإضافة إلى باقة من القدرات الفنية عالية الأداء.

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محرك بي إم دبليو بقوة 641 حصانًا

جاءت السيارة بي إم دبليو M3 TOURING بمحرك سداسي الأسطوانات سعة 3000 سي سي تيربو مزدوج، مدعوم بوحدة تحكم MHtronic.

حيث يتمكن المحرك من ضخ قوة إجمالية قدرها 641 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 800 نيوتن/متر.

وتمتعت السيارة بي إم دبليو M3 TOURING بجنوط من الألومنيوم طرازYido Performance، ذات تصميم هندسي متعدد الأضلاع.

حيث بلغ قياس الناحية الأمامية نحو 20 بوصة، و21 بوصة للجنوط الخلفية، بالإضافة إلى عتبات جانبية رياضية، وسبويلر خلفي أنيق.

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بي إم دبليو بإطلالة رولز رويس

وجاءت السيارة بي إم دبليو M3 TOURING بإطلالة تشبه طرازات رولز رويس حيث تمتعت بإضاءة LED داخلية تتضمن ناحية السقف “النجوم السماوية”.

بالإضافة إلى الكثير من لمسات مانهارت الأنيقة، ومنظومة عادم مزدوجة ذات مفهوم رباعي.

وحصلت السيارة بي إم دبليو M3 TOURING على الكثير من ملصقات مانهارت المميزة، وطلاء خارجي أنيق باللون السماوي اللامع.

بالإضافة لمقدمة تتسم بالشراسة، مع مرايات جانبية ذات دعامات حادة الشكل، وباقة من مستشعرات الحركة التي تدعم الماحية الأمامية والخلفية.

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