عاجل.. السجن والغرامة.. تعرف على عقوبة بيع الذهب المقلّد

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تنفذ الفرق الرقابية بوزارة التجارة زيارات تفتيشية على منافذ بيع الذهب؛ للتأكد من التزامها بنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

وتقوم الفرق الرقابية خلال الجولات بالتأكد من صحة الدمغة، وعدم وجود نقص في العيار، وضبط المتاجر غير المرخصة أو المنتهية تراخيصها.

كما تقوم بالتحقق من احتواء الفاتورة على كافة البيانات المطلوبة، وفحص درجة نقاء وعيار الذهب، والتأكد من سلامة الفصوص.

وتتولى الفرق الرقابية للوزارة سحب عينات من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وفحصها في مختبرات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة؛ للتحقق من مطابقتها للمواصفات.

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السجن والغرامة عقوبة بيع الذهب المقلّد

ووفقاً لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة يُعاقب من يخالف النظام بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، أو غرامة لا تتجاوز 400 ألف ريال، أو بالعقوبتين معاً.

وطبقاً للمستثمر في قطاع الذهب صلاح العماري فإن مبيعات الذهب تشهد ارتفاعاً ملموساً في موسم الحج؛ نظراً إلى إقبال الحجاج على شراء الذهب كاستخدام شخصي أو هدايا تذكارية حين العودة لبلدانهم.

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800 ألف مبيعات الذهب في الحج

وأشار العماري في تصريحاته لصحيفة “عكاظ”، إلى أن (عيار 21) من الذهب يلقى رواجاً بين الحجاج، إذ يقبلون على شراء السلاسل والخواتم والأساور.

وتوقع العماري أن تبلغ مبيعات الذهب من الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة ما بين 500 إلى 800 ألف.

وهذه المبيعات متوقعة في موسم الحج نظرًا إلى ما تتميز به مشغولات الذهب من صناعة بدقة واحترافية وتصاميم تناسب الأذواق الشرائية كافة.

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