أبرزهم كبار السن.. تطعيم جديد ضد كورونا موجّه لهذه الفئات

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يخطط مسؤولو الصحة في جميع أنحاء العالم لطرح لقاحات معززة في الأشهر القليلة المقبلة؛ لبعض الفئات المصابة بضعف المناعة ضد فيروس سارس – CoV-2 المسبب لكورونا.

ومع انتهاء حالة الطوارئ العالمية الخاصة بفيروس كورونا وتضاءلت الإصابات، يتناقش المسؤولون في من يجب أن يتلقى التطعيمات الجديدة ومتى؟

التطعيم ضد كورونا للأشخاص المعرضين للخطر

وقامت بعض البلدان بالفعل بتقييد الوصول إلى الجرعات المعززة، وهي متاحة فقط للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة أو الوفاة.

وقد ألمحت العديد من الدول إلى أن التعزيزات المحدثة التي سيتم طرحها في الأشهر المقبلة ستكون مخصصة للأفراد المعرضين للخطر، وفقا لتقرير نشرته مجلة “نيتشر”، الخميس.

ويشير مسؤولو الصحة إلى أن العديد من الأشخاص لا يزالون محميين ضد المرض إما عن طريق العدوى السابقة أو التطعيم أو كليهما.

وتقول، أنيليس ويلدر سميث، اختصاصية اللقاحات في منظمة الصحة العالمية (WHO) في جنيف، إن هذه الحماية، جنبًا إلى جنب مع ما تسبب به الوباء (انتشار العدوى)، والمستوى المنخفض نسبيا من الاستشفاء والالتهابات “وضعتنا في مرحلة مختلفة، ونحن بحاجة إلى مناهج مختلفة”.

لكن عددًا قليلاً من البلدان يؤكد أنه يجب إعطاء المعززات لجميع الفئات العمرية تقريبًا، ويجادل بعض العلماء بأن حملات التطعيم الواسعة يمكن أن تساعد في حماية الأشخاص المعرضين للخطر.

ومنذ أواخر عام 2022، تقدم العديد من البلدان معززات تستهدف السلالة الأصلية لفيروس كورونا SARS-CoV-2 ومتحور أوميكرون.

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انخفاض الحماية من الاستشفاء

وتُظهر البيانات الواردة من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الحماية من الاستشفاء انخفضت من 62% في أول شهرين بعد اللقاح إلى 24% بعد 4 شهور.

ولتعزيز المناعة قبل الارتفاع المتوقع للعدوى خلال فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، يستعد المسؤولون لإطلاق حملة تعزيز أخرى.

ويُعد مصنعو اللقاحات حقنة محدثة تستهدف متحورًا فرعيًا واحدًا حديثًا من أوميكرون.

لكن الحماس العام يتضاءل، جنبًا إلى جنب مع المناعة، فقد انخفض معدل فعاليات الجرعات السابقة.

وتلقى حوالي 17% فقط من الناس في الولايات المتحدة جرعات جديدة، وحوالي 14% من الأشخاص في دول الاتحاد الأوروبي تلقوا جرعة معززة ثانية.

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كبار السن والعاملون في مجال الرعاية الصحية

وعلى أساس هذه العوامل والمسار الحالي للوباء، أوصت مجموعة فرعية تابعة لمنظمة الصحة العالمية في مارس الماضي، بضرورة استمرار المجموعات المعرضة للخطر.

مثل كبار السن والعاملين في مجال الرعاية الصحية، في تلقي الجرعات المعززة بشكل روتيني.

لكن الإرشادات لا توصي باستخدام المعززات الروتينية للبالغين الأصحاء الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما والذين سبق أن حصلوا على جرعة واحدة من اللقاح.

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هل يتناول الأطفال الأصحاء اللقاحات المضادة لكورونا؟

ولا تؤيد الإرشادات أيضًا اللقاحات المضادة لكورونا للأطفال الأصحاء، بما في ذلك أولئك الذين لم يتم تطعيمهم بعد.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن فائدة اللقاح للأطفال “أقل بكثير” من الفوائد من اللقاحات الأخرى في مرحلة الطفولة، مثل الحصبة.

وفي فبراير الماضي، على سبيل المثال، توقف المسؤولون في المملكة المتحدة عن تقديم الجرعات المعززة إلى الأشخاص الأصحاء الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا.

والعديد من البلدان الأخرى في أوروبا، بما في ذلك فرنسا والسويد، لديها قيود مماثلة على توزيع الجرعات المعززة.

وعلى النقيض من ذلك، واصل المسؤولون الأمريكيون تقديم الجرعات المعززة للجميع تقريبًا، بما في ذلك الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 6 أشهر وما فوق.

وفي سياق مماثل، أعلن المسؤولون اليابانيون عن خطة لتقديم جرعة معززة أخرى بين شهري سبتمبر وديسمبر للأشخاص الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات فما فوق – وربما كل عام.