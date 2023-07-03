الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
نقص المناعة عند الأطفال.. الأسباب والأعراض والعلاج
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نقص المناعة عند الأطفال.. الأسباب والأعراض والعلاج

نقص المناعة عند الأطفال.. الأسباب والأعراض والعلاج

نقص المناعة عند الأطفال.. الأسباب والأعراض والعلاج
٠٣:٣٣:٣٨ ص، الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يولد بعض الأطفال وهم مصابون بنقص المناعة، بينما يعاني بعضهم في مرحلة ما من نقصها، مما يزيد من فرص إصابتهم بالأمراض في معظم فترات السنة.

أسباب نقص المناعة عند الأطفال

لا يمكن اعتبار نقص المناعة مرض مكتسب، مثل نزلات البرد والإنفلونزا ولكن نقص المناعة عادًة ما يحدث نتيجة ولادة الطفل بجين مكسور يؤثر على جهازهم المناعي، وفي بعض الحالات تكون المشكلة وراثية.

تحارب خلايا الدم البيضاء العدوى التي يصاب بها الطفل، وبالتالي قد تتأثر جودة خلايا الدم البيضاء وتكون غير قادرة على العمل بشكل سليم، مما يؤثر حقًا على قدرة مناعة الجسم في التصدي للعدوى.

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أعراض نقص المناعة عند الأطفال

قد تلاحظ بعض الأمهات ظهور أعراض على أطفالهم تكشف إصابتهم بنقص مناعة الجسم من بينها:

1 – إصابتهم بنزلات البرد وتحوله إلى التهاب رئوي في وقت قصير.

2 – إصابات الأذن أو الرئتين أو الجلد أو العينين أو الفم لأكثر من أربع مرات في السنة الواحدة.

3 – الإصابة التهاب رئوي أكثر من مرة في السنة.

4 – حاجة الطفل إلى المضادات الحيوية عن طريق الوريد.

5 – الإصابة بعدوى بكتيرية في الدم.

6 – المعاناة من مرض القلاع.

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علاج نقص المناعة عند الأطفال

عادًة ما يبدأ علاج نقص مناعة الأطفال عن طريق تناول بعض الأدوية التي يصفها الطبيب المختص حسب كل حالة سواء المضادات الحيوية أو الأدوية الأخرى لمنع الإصابة بالأمراض أو زراعة الخلايا الجذعية من شخص مقرب مناسب.

بالإضافة إلى ذلك يجب أن تحرص الأمهات على التغذية السليمة لطفلها حيث تكون غنية بالخضراوات والفاكهة الطازجة والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون وممارسة التمارين الرياضية والحصول على قسط كافي من النوم.

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