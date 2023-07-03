الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
6 ضوابط لبيع وتأجير الوحدات العقارية.. وهذه الجهات تتعامل مع اللجنة المختصة
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6 ضوابط لبيع وتأجير الوحدات العقارية.. وهذه الجهات تتعامل مع اللجنة المختصة

6 ضوابط لبيع وتأجير الوحدات العقارية.. وهذه الجهات تتعامل مع اللجنة المختصة

6 ضوابط لبيع وتأجير الوحدات العقارية.. وهذه الجهات تتعامل مع اللجنة المختصة
٠٣:٠٣:٤٧ ص، الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر عن صدور الموافقة على تعديل الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة،

تعديلات جديدة

وبحسب “عكاظ”، تضمن التعديل ما يلي:

1- إحلال عبارة “الهيئة العامة للعقار” محل عبارة “وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان”.-

2- إحلال عبارة “مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار” محل عبارة “وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان”.

3- الموافقة على تشكيل لجنة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بمشاركة ممثلين من وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للعقار.

4- تضع اللجنة آلية التعامل مع أصول لجنة بيع وتأجير وحدات عقارية على الخارطة، وموظفيها، ومخصصاتها، وميزانيتها، ومشاريعها وبرامجها ومبادراتها عند نقل الإشراف على اللجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى الهيئة العامة للعقار.

5- تتفق وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة للعقار على التاريخ الذي ستحل فيه الهيئة محل الوزارة وفقاً للقرار.

6- تستمر الوزارة ولجنة بيع وتأجير وحدات عقارية على الخارطة في ممارسة اختصاصاتها ومهماتها الحالية.

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السعودية الضوابط العقارات المملكة بيع العقارات لجنة بيع وتأجير العقارات

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